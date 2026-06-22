திருச்சி, ஜூன் 22: திருச்சி மாநகரில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த 3 பேரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி கோட்டை காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காவல் உதவி ஆய்வாளா் குமரவேல் தலைமையிலான போலீஸாா் ரோந்து மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, ஓடத்துறை பாலம் அருகே சந்தேகப்படும் வகையில் நின்றிருந்த இரு இளைஞா்களைப் பிடித்து விசாரித்தனா். இதில் அவா்கள், சிந்தாமணி பள்ளிவாசல் வீதியைச் சோ்ந்த அ. ரஷித் பாட்ஷா (27), சுப்பிரமணியா் கோயில் வீதியைச் சோ்ந்த எஸ். விஸ்வநாத் (24) ஆகியோா் என்பதும், போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து போதை மாத்திரைகள், போதை ஊசிகள், திரவ போதை மருந்துகள் மற்றும் ரூ.7,470 ரொக்கம் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
இதேபோல, பாலக்கரை ஆலம் வீதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்து கொண்டிருந்த அதே பகுதியைச் சோ்ந்த எஸ். பிரகாஷ் (27) என்பவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும், அவரிடமிருந்து ரூ. 3,600 மதிப்புள்ள போதை மாத்திரைகள், போதை ஊசிகள் மற்றும் திரவ போதை மருந்துகள் ஆகியவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
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