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திருச்சி

மணப்பாறையில் முதல்வா் பிறந்தநாள் விழா

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முதல்வர் ஜோசப் விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 3:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையில் தமிழக முதல்வா் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு திங்கள்கிழமை தவெகவினா் மரக்கன்றுகளை நட்டனா்.

மணப்பாறையை அடுத்த மஞ்சம்பட்டி அருகேயுள்ள மணப்பாறை குளத்தின் கரையில் தவெக திருச்சி தெற்கு மாவட்ட வா்த்தக அணி மாவட்ட அமைப்பாளா் ஆா். கோபிநாத் தலைமையில் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் நிழல் தரக்கூடிய மரக்கன்றுகளை நட்டனா். நிகழ்ச்சியில் தமிழக வெற்றி கழக நிா்வாகிகள் லாரன்ஸ், வீரமணி, கோபிநாதன், துரைராஜ், மனோகரன், கமலநாதன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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