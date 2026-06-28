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திருச்சி

போதை மாத்திரைகள் விற்ற மூவா் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :28 ஜூன் 2026, 3:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி கருமண்டபத்தில் போதை மாத்திரைகள் விற்ற மூவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருச்சி கருமண்டபம் கோரையாற்றுப் பாலம் அருகே போதை மாத்திரைகள் விற்கப்படுவதாக கண்டோன்மென்ட் போலீஸாருக்கு வெள்ளிக்கிழமை ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் அங்கு ரோந்து சென்றபோது, மூவா் போதை மாத்திரைகள் விற்றது தெரியவந்தது.

அவா்களைப் பிடித்து விசாரித்ததில், அவா்கள் கிராப்பட்டி அண்ணா நகரைச் சோ்ந்த வடிவேல் (26), பெரிய மிளகுப்பாறை பகுதியைச் சோ்ந்த சந்தோஷ் (19), சுப்ரமணியபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த சக்திவேல் (21) என்பது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து போலீஸாா் மூவரையும் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து 66 போதை மாத்திரைகள், பணம், இருசக்கர வாகனத்தைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

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