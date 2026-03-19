மணப்பாறையில் சமூக நல்லிணக்க இஃப்தாா்

Updated On :19 மார்ச் 2026, 7:44 pm

மணப்பாறை அடுத்த வாகைக்குளம் சாலை முஸ்லீம் கபரஸ்தானில் அடங்கியுள்ள ஜும்மா மாஸ்க் முஹமதியா பள்ளிவாசலில் சமூக நல்லிணக்க இஃப்தாா் நோன்பு திறப்பு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.

ஜும்ஆ பெரிய பள்ளிவாசல் (செவலூா் வக்ஃப்) தலைவா் முஹம்மது அனிபா தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு ஜும்மா மாஸ்க் முஹமதியா பள்ளிவாசல் தலைவா் முகமது சித்திக் முன்னிலை வகித்தாா். நோன்பு திறப்பு நிகழ்வில் மெளலான மௌலவி ரஹ்மத்துல்லா சிறப்பு தூஆ செய்தாா். சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக திமுக முன்னாள் மாவட்ட கவுன்சிலா் பாலா(எ)பாலசுப்பிரமணியன், மதிமுக மாவட்டச் செயலா் மணவை தமிழ் மாணிக்கம், நகரச் செயலா் முத்துப்பாண்டி, காங்கிரஸ் நகரத் தலைவா் முருகேசன், மாவட்ட சிறுபான்மைப் பிரிவு தலைவா் நசீம், சிபிஐ எம்எல் நகரச் செயலா் பாலு, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சமுத்திரம் கணேசன், நகரத் தலைவா் குமாா், இந்து மக்கள் கட்சி வீர சிவமணி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். நிகழ்வில் ஜும்ஆ பெரிய பள்ளிவாசல் பொருளாளா் ஜாஹீா் உசேன் வரவேற்க, நாட்டாண்மை சாகுல் அமீது நன்றி கூறினாா். ஏற்பாடுகளை இஸ்லாமிய இளைஞா் உரிமை மீட்க குழு தலைவா் அப்துல் முனாப் செய்தாா்.

அதிமுகவின் இஃப்தாா் விருந்தில் பங்கேற்ற பாஜக: ஏமாற்றம் அளிப்பதாக இந்து மக்கள் கட்சி அறிக்கை

இஃப்தாா் நோன்பு துறப்பு

குற்றாலத்தில் இஃப்தாா் நோன்பு திறக்கும் விழா

தென்காசி ஆபாத் ஜும்மா பள்ளிவாசலில் பட்டமளிப்பு விழா

