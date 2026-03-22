கள் விற்றோா் கைதுக்கு எதிா்ப்பு மறியல் செய்த 55 போ் மீது வழக்கு
சமயபுரத்தில் கள் விற்ற மூவா் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து மறியலில் ஈடுபட்ட 55 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
வழக்கு (கோப்புப்படம்)
வழக்கு (கோப்புப்படம்)
சமயபுரத்தில் கள் விற்ற மூவா் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து மறியலில் ஈடுபட்ட 55 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
திருச்சி மாவட்டம், சமயபுரம் சக்தி நகா் பகுதியில் சமயபுரம் போலீஸாா் ரோந்து பணியில் வெள்ளிக்கிழமை ஈடுபட்டபோது, அங்கு அரசு அனுமதியின்றி சட்டவிரோதமாக பனைமரத்திலிருந்து கள் இறக்கி விற்றுக் கொண்டிருந்த மண்ணச்சநல்லூரைச் சோ்ந்த செ. துரைசாமி (59), ப. கணேசன் (44), தொட்டியம் மா. சின்னையன் (57) ஆகிய மூவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
இதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து, போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக சமயபுரம் காவல் நிலையம் முன் பனையேறி பாதுகாப்பு இயக்க நிா்வாகியான லால்குடி புதூா் உத்தமனூரைச் சோ்ந்த ப. மணி, நாம் தமிழா் கட்சியின் திருச்சி கிழக்கு மாவட்டத் தலைவா் ப. மணிகண்டன் ஆகியோா் தலைமையில் 55 போ் மறியலில் ஈடுபட்டனா். இவா்கள் மீது வழக்குப் பதியப்பட்டு, பின்னா் விடுவிக்கப்பட்டனா்.
இந்நிலையில், மேற்கண்ட சம்பவங்கள் தொடா்பாக, சமூக வலைதளம் மற்றும் ஊடகங்களில் உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகளை பரப்புவோா் அதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். கள்ளை இறக்கி விற்போா் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட எஸ்.பி. செ. செல்வநாகரத்தினம் தெரிவித்துள்ளாா்.
