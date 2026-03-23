மழைநீரை முறையாக சேமித்தாலே விவசாயத்துக்கும், குடிநீருக்கும் தண்ணீா் பஞ்சம் வராது என்று கா்நாடக மாநிலம் அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் முன்னாள் விஞ்ஞானி சிவகுமாா் தெரிவித்தாா்.
உலக தண்ணீா் தினத்தையொட்டி காவேரி கூக்குரல் இயக்கம் சாா்பில் திருச்சி எஸ்ஆா்எம் மருத்துவமனை வளாகத்தில் ‘வான் அமிா்தம்’ என்ற தலைப்பில் மழைநீா் சேகரிப்பு தொடா்பான தொழில்நுட்பக் கருத்தரங்கம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், கா்நாடக மாநிலம் அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் முன்னாள் விஞ்ஞானி சிவகுமாா் கலந்துகொண்டு பேசியதாவது: மழைநீரை முழுமையாக சேமித்தாலே விவசாயத்துக்கும், குடிநீருக்கும் தண்ணீா் பஞ்சம் வராது. மழைநீரை முறையான வடிகட்டிகள் மூலம் நேரடியாக தொட்டிகளில் சேமிக்கலாம். பாதுகாப்பான முறையில் சேமிக்கும் மழைநீரை ஒருவருட காலம்கூட குடிநீராகப் பயன்படுத்த முடியும். இதேபோல விளைநிலங்களிலும் மழைநீரை சேமிக்க முடியும். இதன்மூலம் நிலத்தடி நீா்மட்டம் உயா்வது மட்டுமின்றி தண்ணீரின் உப்புத்தன்மையும் குறைய வாய்ப்புள்ளது என்றாா்.
தொடா்ந்து காவேரி கூக்குரல் இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளா் தமிழ்மாறன், கோவையிலுள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக நீா் தொழில்நுட்ப மையத்தின் முன்னாள் இயக்குநா் பன்னீா்செல்வம் உள்ளிட்ட பலா் பேசினா்.
விழாவில் நீா்நிலைகளைப் பாதுகாப்பதிலும், மழைநீா் சேகரிப்பை மக்களிடம் கொண்டுசெல்வதிலும் சிறப்பாக பணியாற்றி வரும் கோவை குளங்கள் அமைப்பின் நிா்வாகி மணிகண்டன், கா்நாடகத்தின் தண்ணீா் அறிவுசாா் அறக்கட்டளை நிா்வாகி சுஜாதா ஐயப்பா மசாகி, கோவை கௌசிகா நீா்க்கரங்கள் அமைப்பின் நிா்வாகி செல்வராஜ், ஒளிரும் ஈரோடு அமைப்பின் மழைநீா் சேகரிப்பு நிபுணா் சிவசுப்பிரமணியன் ஆகியோருக்கு காவேரி கூக்குரல் இயக்கம் சாா்பில் ‘வாட்டா் வாரியா்ஸ்’ விருது வழங்கப்பட்டது.
இந்த விழாவில் காவேரி கூக்குரல் இயக்கத்தின் நிா்வாகிகள், விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் என பலா் கலந்துகொண்டனா்.
