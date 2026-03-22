வாழைப்பூவின் நன்மைகள்
Updated On :21 மார்ச் 2026, 10:37 pm
வாழைப்பூவை இரண்டு வாரங்கள் சமைத்துச் சாப்பிட்டால் ரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பு குறைந்து ரத்த ஓட்டம் சீராகும். இதனால் ரத்தசோகை வராது.
பெண்களின் கர்ப்பப்பைக் கோளாறு, வெள்ளைப்படுதல், மாதவிடாய்க் கோளாறு போன்றவற்றுக்கு இது மிகச்சிறந்த மருந்து.
வேக வைத்த வாழைப்பூ பொரியல் நீரிழிவு நோய்களுக்கு மிகச்சிறந்த உணவாகும். இதில் உள்ள ஹைப்போகிளைசீமிக் எனும் வேதிப்பொருள், நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு நன்மை பயக்கும்.
நாகை சத்யா பாபு
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...