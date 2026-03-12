Dinamani
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: மக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம்! - முதல்வர் ஸ்டாலின்பிரதமர் மோடியே பீதியில் இருக்கிறார்: ராகுல் காந்தி விமர்சனம்பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு இல்லை! எண்ணெய் நிறுவனங்கள் விளக்கம் ஈரானுக்கு எதிராக ஐ.நா.வில் தீர்மானம்! இந்தியா ஆதரவு! போரை நிறுத்த 3 நிபந்தனைகள் விதித்த ஈரான் அதிபர்! இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மேலும் வீழ்ச்சி! ரூ. 92.37 ஆக சரிவு!தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு இல்லை! நாள்தோறும் கொலை, பாலியல் வன்கொடுமை! விஜய் கண்டனம்
/
செய்திகள்

திரைப்படங்கள் வெளியாகி 8 வாரங்கள் கழித்து ஓடிடியில் வெளியிட முடிவு!

திரையரங்கில் வெளியாகும் படங்களின் ஓடிடி வெளியீடு பற்றி...

News image
தென்னிந்திய திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்கக் கூட்டம்- X
Updated On :12 மார்ச் 2026, 8:51 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திரையரங்குகளில் வெளியாகும் படங்களை 8 வாரங்கள் கழித்தே ஓடிடியில் வெளியிட வேண்டும் என தென்னிந்திய திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

தென்னிந்திய திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் நேற்று பெங்களூரில் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. அதில், திரைப்படங்கள் திரையரங்குகளில் வெளியான சில நாள்களிலேயே ஓடிடி தளங்களில் வெளியிடப்படுவது குறித்த அதிருப்தியை அவர்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக 5 மாநிலங்களைச் சேர்ந்த திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்களிடம் ஓடிடி வெளியீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதில், திரையரங்குகளில் வெளியாகி 8 வாரங்களுக்கு பிறகே ஓடிடியில் படத்தை வெளியிட முடிவெடுக்கப்பட்டது.

தமிழ்நாடு திரையரங்க உரிமையாளர் சங்கத் தலைவர் திருப்பூர் சுப்ரமணியம் இதுபற்றி பேசுகையில், “ஓடிடி தளங்களில் ஒழுங்கற்ற முறையில் திரைப்படங்கள் தொடர்ந்து வெளியாவதால் கடந்த 2021 முதல் திரையரங்குகள் பெரிய நஷ்டத்தைச் சந்தித்து வருகின்றன. எனவே திரையரங்குகளில் வெளியான 8 வாரங்களுக்குப் பிறகே ஓடிடியில் படங்களை வெளியிட தமிழ்நாடு, ஆந்திரம், கேரளம், தெலங்கானா, கர்நாடகம் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள தயாரிப்பாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளோம்.

ஹிந்தி சினிமாவில் இதனை கண்டிப்பான முறையில் பின்பற்றுவதால் தான் அங்கு அனைவரும் இலாபகரமாக இயங்க முடிகிறது. ஆனால், தெற்கில் நாம் அத்தகைய முடிவுகளை எடுக்காமல் விட்டதால் நஷ்டத்தை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது.

எனவே, வருகிற ஏப்ரல் 10 முதல் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் எடுத்துள்ள இந்த முடிவை தயாரிப்பாளர்கள்  பின்பற்ற வேண்டும்” என்று அவர் கூறினார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

கயாது லோஹரின் ஃபங்கி: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

கயாது லோஹரின் ஃபங்கி: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள்!

இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள்!

ஓடிடியில் வெளியானது ஹாட் ஸ்பாட் - 2!

ஓடிடியில் வெளியானது ஹாட் ஸ்பாட் - 2!

ஓடிடியில் பராசக்தி எப்போது?

ஓடிடியில் பராசக்தி எப்போது?

வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
வீடியோக்கள்

Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு