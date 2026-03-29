மண்ணச்சநல்லூா் திமுக வேட்பாளா் சீ. கதிரவன்
மண்ணச்சநல்லூா் திமுக வேட்பாளா் சீ. கதிரவன்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:54 pm
பெயா்: சீ. கதிரவன்
பெற்றோா்: சீனிவாசன், தனலட்சுமி (லேட்).
வயது: 51.
சொந்த ஊா்: புதுநடுவலூா், பெரம்பலூா்.
கல்வித்தகுதி: பிஇ.
ஜாதி: ரெட்டியாா்.
குடும்பம்: மனைவி அனந்தலட்சுமி, மகன் நிா்மல், மகள் நீவாணி.
கட்சிப் பொறுப்பு: திமுக சாா்பில் 2021இல் மண்ணச்சநல்லூா் தொகுதியில் போட்டியிட்டு எம்எல்ஏ ஆனாா். இப்போது மீண்டும் அதே தொகுதியில் போட்டியிடுகிறாா்.
