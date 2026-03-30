திருச்சி மாவட்டத்துக்குள்பட்ட 9 சட்டப் பேரவை தொகுதிகளில் போட்டியிட விருப்பமுள்ள நபா்கள் திங்கள்கிழமை முதல் (மாா்ச் 30) அந்தந்தத் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் மற்றும் உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்களிடம் வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்யலாம்.
திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 தொகுதிகளில் மணப்பாறை தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலராக, திருச்சி மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா் எஸ். ஜெயசித்ர கலா நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலராக ஸ்ரீரங்கம் கோட்டாட்சியா் சீனிவாசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
திருச்சி மேற்கு தொகுதிக்கு திருச்சி கோட்டாட்சியா் சாலை தவவளன், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு திருச்சி மாநகராட்சியின் அரியமங்கலம் கோட்ட உதவி ஆணையா் முத்து முருகேசபாண்டியன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். திருவெறும்பூா் தொகுதிக்கு திருச்சி மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் கே. அமுதா, லால்குடி தொகுதிக்கு லால்குடி கோட்டாட்சியா் கே.ஸ்ரீதா், மண்ணச்சநல்லூா் தொகுதிக்கு திருச்சி கலால் உதவி ஆணையா் சிவா, முசிறி தொகுதிக்கு சாா்-ஆட்சியா் சுஷ்ரி சுவாங்கி குந்தியா, துறையூா் தனி தொகுதிக்கு திருச்சி தனித்துணை ஆட்சியா் (முத்திரை) மணிமாறன் ஆகியோா் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
இதுமட்டுமின்றி, உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்களாக மணப்பாறைக்கு, மணப்பாறை வட்டாட்சியா் எஸ். சுந்தரபாண்டியன், ஸ்ரீரங்கம் தொகுதிக்கு ஸ்ரீரங்கம் வட்டாட்சியா் செல்வகணேஷ், திருச்சி மேற்கு தொகுதிக்கு மேற்கு வட்டாட்சியா் கே. முருகன், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு கிழக்கு வட்டாட்சியா் கே. விக்னேஷ், திருவெறும்பூா் தொகுதிக்கு திருவெறும்பூா் வட்டாட்சியா் வி. காா்த்திகேயன் ஆகியோா் உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
லால்குடி தொகுதிக்கு லால்குடி வட்டாட்சியா் தமிழ்செல்வன், மண்ணச்சநல்லூா் தொகுதிக்கு மண்ணச்சநல்லூா் வட்டாட்சியா் ராஜேஷ் கண்ணன், முசிறி தொகுதிக்கு முசிறி வட்டாட்சியா் லோகநாதன், துறையூா் தொகுதிக்கு துறையூா் வட்டாட்சியா் எம். சிவக்குமாா் ஆகியோா் உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
மணப்பாறை, துறையூா், ஸ்ரீரங்கம், திருவெறும்பூா் ஆகிய 4 தொகுதிகளுக்கு மட்டும் அந்தந்த வட்டாட்சியா் அலுவலகங்களில் வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இதர, 5 தொகுதிகளிலும் வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்ய விரும்பும் நபா்கள் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரின் அலுவலகத்திலோ, உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரின் அலுவலகத்திலோ தங்களது வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்யலாம். 9 தொகுதிகளுக்கும் திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 30) தொடங்கி ஏப்.6-ஆம் தேதி வரை வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்யலாம். மாா்ச் 31, ஏப்.1, ஏப்.3, ஏப்.5 ஆகிய தேதிகளில் அரசு விடுமுறை என்பதால் வேட்பு மனுத் தாக்கல் செய்ய முடியாது.
