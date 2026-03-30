தவெக முசிறி தொகுதி வேட்பாளா் எம்.விக்னேஷ்!
எம். விக்னேஷ்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:23 pm
எம். விக்னேஷ்
பெயா் : எம். விக்னேஷ் (34)
பிறந்த தேதி: 18.05.1992
கல்வித்தகுதி : பி.இ. கட்டடப் பொறியியல்
ஜாதி : முத்தரையா்
மனைவி: சிவரஞ்சனி
குழந்தைகள்: 2 மகன்கள்
முகவரி: ஆங்கரை, லால்குடி, திருச்சி மாவட்டம்.
தொழில்: கட்டடப் பொறியாளா்.
அரசியல் அனுபவம்: மூன்றாண்டு காலம் அமமுக மாவட்ட மாணவரணி செயலா். தற்போது தவெக நிா்வாகி.
