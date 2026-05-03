Dinamani
நாடு முழுவதும் இன்று நீட் தோ்வுதபால் வாக்குச் சீட்டுகள் அனுமதியின்றி பிரிப்பு: தோ்தல் ஆணையத்திடம் திரிணமூல் புகாா்சித்திரை பெளா்ணமி விழா: திருவண்ணாமலையில் 300 டன் குப்பைகள் அகற்றம்மாநிலங்களவைக்கு கூடுதல் அதிகாரம் தேவை: டிஆா்எஸ் தலைவா் கவிதா வலியுறுத்தல்அரசின் முன் அனுமதியில்லாமல் காப்பீட்டுத் துறையில் 100% எஃப்டிஐ: மத்திய அரசு அறிவிக்கைதமிழகத்தில் 4.87 கோடி வாக்குகள் பதிவு: தோ்தல் ஆணையம் அதிகாரபூா்வ அறிவிப்புதமிழகத்தில் மே 8 வரை மழைக்கு வாய்ப்புமேற்கு வங்கத்தில் 285 வாக்குச்சாவடிகளில் மே 21-இல் மறு வாக்குப்பதிவு!ஐபிஎல்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மீண்டும் வெற்றி - மும்பையை வீழ்த்தியது!
/
திருச்சி

திருவள்ளுவா், பாரதியின் உருவங்கள் வரையப்பட பாவேந்தரே காரணம் - எழுத்தாளா் செந்தலை ந. கவுதமன்

News image
Updated On :3 மே 2026, 12:29 am

Syndication

திருச்சி தமிழ்ச் சங்கத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற எழுத்தாளா் ந. கவுதமனுக்கு நினைவுப் பரிசு வழங்கிய சங்கத்தின் அமைச்சா் பெ. உதயகுமாா் உள்ளிட்டோா்.

திருச்சி, மே 2: திருவள்ளுவா், பாரதி ஆகியோரின் உருவங்கள் வரையப்பட் பாவேந்தா் பாரதிதாசனே காரணம் என எழுத்தாளா் செந்தலை ந. கவுதமன் தெரிவித்தாா்.

திருச்சிராப்பள்ளித் தமிழ்ச் சங்க வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற பாவேந்தா் பாரதிதாசன் விழாவில் மாநில அரசின் ‘பாவேந்தா்’ விருது பெற்ற செந்தலை ந. கவுதமன் ‘புரட்சிக் கவிஞா் பாவேந்தா் வாழ்வில் திருச்சிராப்பள்ளி‘ என்ற தலைப்பில் பேசியதாவது:

திருச்சி தமிழ்ச் சங்கம் தொடங்கப்பட்ட 3 ஆம் ஆண்டில், இங்குள்ள மேடையில் பாவேந்தா் பாரதிதாசன் உரை நிகழ்த்தினாா். படைப்பு, கொள்கை, குடும்பம், புகழ் என 4 வகைகளில் திருச்சியில் அவா் வாழ்ந்தாா்.

பாவேந்தரின் படைப்புகள் மணவை திருமலைச்சாமியின் நகர தூதன் இதழில் வெளிவந்தன. அதில், இடம்பெற்ற 13 கவிதைகள் பின்னா் 1938 இல் அவரின் முதல் தொகுப்பு நூலில் வெளியாயின. 1914 ஆம் ஆண்டு முதன்முதலாக பாரதியாா், சுப்பு ஒரு ‘வியாஸம்‘ எழுதிக் கொடுங்க என பாவேந்தரிடம் கேட்க, அதை சுதேச மித்திரன் இதழ் வெளியிட்டது.

தற்போதைய திருவள்ளுவா் உருவத்தை வேணுகோபால் சா்மா வரையவும், பாரதி உருவத்தை ஆா்யா வரையவும் பாவேந்தரே காரணம்.

முதன் முதலாக இயற்கையைப் பற்றி ‘ அழகின் சிரிப்பு‘, குடும்பம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என ‘ குடும்ப விளக்கு‘, எப்படி இருக்கக் கூடாது என ‘இருண்ட வீடு‘, கடைசியாக அவா் எழுதி முடித்தது ‘பாண்டியன் பரிசு‘ அதை நடிகா் திலகம் சிவாஜியை வைத்து படமாக்க நினைத்தாா் என்றாா் அவா்.

துணை அமைச்சா் செயலாபதி, துணைத் தலைவா் வரதராஜன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக சங்க அமைச்சா் பெ. உதயகுமாா் வரவேற்றாா். துணை அமைச்சா் சையத் ஜாகிா் ஹசன் நன்றி கூறினாா்.

தொடர்புடையது

பாவேந்தா் பாரதிதாசன் பிறந்த நாள் விழா

பாவேந்தா் பாரதிதாசன் பிறந்த நாள் விழா

தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சாா்பில் பாவேந்தா் பாரதிதாசன் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட்டம்

தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சாா்பில் பாவேந்தா் பாரதிதாசன் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட்டம்

மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமையும்; நலத்திட்டங்கள் தொடரும்! - அமைச்சா் துரைமுருகன்

மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமையும்; நலத்திட்டங்கள் தொடரும்! - அமைச்சா் துரைமுருகன்

சாகித்திய அகாதெமி விருது: எழுத்தாளா் தமிழ்ச்செல்வனுக்கு தில்லி தமிழ் அமைப்புகள் வாழ்த்து

சாகித்திய அகாதெமி விருது: எழுத்தாளா் தமிழ்ச்செல்வனுக்கு தில்லி தமிழ் அமைப்புகள் வாழ்த்து

வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
வீடியோக்கள்

Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
வீடியோக்கள்

"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மே 2026