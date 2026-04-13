மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமையும்; நலத்திட்டங்கள் தொடரும்! - அமைச்சா் துரைமுருகன்

தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக அமையும் என்றும், அனைத்து நலத்திட்ட உதவிகளும் தொடா்ந்து வழங்கப்படும் என்றும் காட்பாடி தொகுதி வேட்பாளரும், அமைச்சருமான துரைமுருகன் தெரிவித்தாா்.
காட்பாடி தொகுதியில் மாநகராட்சி 6, 8-ஆவது வாா்டுக்கு உட்பட்ட பாரதிநகா், குளக்கரை, கஸ்தூரிபாய் தெரு, பழைய காட்பாடி, திருவள்ளுவா் நகா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அமைச்சா் துரைமுருகன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாக்குசேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
அப்போது அவா் பேசியது: தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமையும். அவ்வாறு ஆட்சி அமைந்தவுடன் தற்போது வழங்கப்படும் அனைத்து நலத்திட்ட உதவிகளும் தொடா்ந்து வழங்கப்படும். காட்பாடி பகுதியில் 37,000 போ் மகளிா் உரிமை தொகை பெறுகின்றனா். மகளிருக்கான உதவித்தொகை ரூ. 2 ஆயிரமாக உயா்த்தி வழங்கப்படும்.
பள்ளி மாணவா்களுக்கான காலை சிற்றுண்டி 8-ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும். குடும்பத்துக்கு தேவையான பொருள்கள் வாங்கிக் கொள்ள ரூ.8 ஆயிரம் மதிப்பு கூப்பன் வழங்கப்படும். தற்போது காஸ் தட்டுப்பாடு உள்ள நிலையில், இந்த கூப்பனை கொண்டு மின்சாதன அடுப்பு வாங்கலாம். திருவள்ளுவா் நகரில் குடிநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம் பணி முடிந்துவிட் டது. தோ்தல் முடிந்தவுடன் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறக்கப்படும் என்றாா்.
அப்போது, காங்கிரஸ், தேமுதிக, விசிக, கம்யூனிஸ்ட் என கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.
