Dinamani
விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்கும் கார்கே, ராகுல் காந்தி! தமிழக முதல்வராக விஜய் ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு!தமிழகமெங்கிலும் தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகம் - பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாட்டம்தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? திருமாவளவன் விளக்கம்!தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்: மு.க. ஸ்டாலின்தவெகவின் பலம் 120-ஆக உயர்வு!ஆதரவு அளித்த விசிகவுக்கு நன்றி தெரிவித்த ஆதவ் அர்ஜுனா!ஆட்சியமைக்கும் கட்சிக்கு வாழ்த்துகள்! இபிஎஸ்
/
திருச்சி

திருச்சி- திருப்பதி இடையே ரயில் சேவை! துரை வைகோ எம்.பி. வரவேற்பு!

திருச்சி மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையான திருச்சி - திருப்பதி இடையேயான பகல் நேர ரயில் சேவைக்கு ரயில்வே அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதற்கு துரை வைகோ எம்பி வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளாா்.

News image

துரை வைகோ எம்.பி. - டிஎன்எஸ்

Updated On :54 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

திருச்சி மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையான திருச்சி - திருப்பதி இடையேயான பகல் நேர ரயில் சேவைக்கு ரயில்வே அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதற்கு துரை வைகோ எம்பி வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளாா்.

இதன்படி, குண்டூா் - திருப்பதி இடையே இயக்கப்படும் பகல் நேர ரயில் சேவை திருச்சி வரை நீட்டிக்கப்பட்டு, திருச்சி - குண்டூா் - திருப்பதி வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும்.

இந்தக் கோரிக்கையை முன்வைத்து ரயில்வே அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவை நேரில் சந்தித்து ஏற்கெனவே துரை வைகோ வலியுறுத்தியிருந்தாா்.

பின்னா், தென்னக ரயில்வே பொது மேலாளா், ரயில்வே அமைச்சா், மண்டல ரயில்வே மேலாளா் என தொடா்ச்சியாக கடிதம் எழுதி கோரிக்கை தொடா்பாக நினைவூட்டல் அளித்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, தற்போது இந்த ரயில் சேவைக்கு அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாக துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுதொடா்பாக, அவா் மேலும் கூறுகையில், நீட்டிக்கப்பட்ட புதிய ரயில் சேவை திருச்சி உள்ளிட்ட மத்திய மாவட்ட மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும். திருப்பதி செல்லும் பக்தா்கள், மாணவா்கள், வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பெரிதும் பயனடைவா்.

இதற்காக நடவடிக்கை எடுத்த ரயில்வே அமைச்சா், தென்னக ரயில்வே மற்றும் திருச்சி மண்டல ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கும் எனது மனமாா்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றாா்.

தொடர்புடையது

ஆட்சியமைக்க தவெகவை ஆளுநா் உடனடியாக அழைக்க வேண்டும்: துரை வைகோ எம்.பி.

ஆட்சியமைக்க தவெகவை ஆளுநா் உடனடியாக அழைக்க வேண்டும்: துரை வைகோ எம்.பி.

தவெகவால் அதிமுகவுக்கே இழப்பு: துரை வைகோ எம்.பி. சிறப்பு நேர்காணல்

தவெகவால் அதிமுகவுக்கே இழப்பு: துரை வைகோ எம்.பி. சிறப்பு நேர்காணல்

செங்கோட்டை, பண்பொழியில் துரை வைகோ எம்.பி. பிரசாரம்

செங்கோட்டை, பண்பொழியில் துரை வைகோ எம்.பி. பிரசாரம்

மக்கள் நலத்திட்டங்கள் தொடர உதயசூரியன் சின்னத்தை ஆதரிக்க வேண்டும்: துரை வைகோ எம்.பி

மக்கள் நலத்திட்டங்கள் தொடர உதயசூரியன் சின்னத்தை ஆதரிக்க வேண்டும்: துரை வைகோ எம்.பி

விடியோக்கள்

நான்தான் கிங் பாடல்!
வீடியோக்கள்

நான்தான் கிங் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மே 2026, 7:24 pm IST