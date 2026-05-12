இனாம்குளத்தூரில் இன்று மின்தடை

பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக இனாம்குளத்தூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
இதுகுறித்து திருச்சி மின்வாரிய அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
திருச்சி மாவட்டம், அம்மாபேட்டை துணை மின்நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக மேல அம்மாபேட்டை, சமத்துவபுரம், கரையான்பட்டி, வெள்ளிவாடி, இனாம்குளத்தூா், ஆலம்பட்டிபுதூா், வடசேரி, சித்தாநத்தம், செவகாட்டுப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (மே 12) காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்விநியோகம் தடை செய்யப்படுகிறது.
