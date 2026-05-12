Dinamani
பாமக பேரவைக் குழு தலைவராக செளமியா அன்புமணி தேர்வு!கோயில்கள், பள்ளி, கல்லூரிகள் அருகே உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை மூட முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட உள்ளதாக தகவல்தமிழகத்தில் மே 17 வரை மிதமான மழை! வானிலை ஆய்வு மையம்அதிமுகவில் பிளவு! சி. வி. சண்முகம் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுடன் பேரவை தற்காலிக தலைவரிடம் கடிதம்வைகோ, அன்புமணி ராமதாஸ், சீமானைச் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றார் முதல்வர் விஜய்பாமக தலைவர்களை பெருமைப்படுத்துவேன்: செளமியா அன்புமணிபெரியார், அண்ணா கொள்கைகள் விஜய் மூலம் கொண்டுசெல்லப்படும்: துரை வைகோதமிழ்நாட்டில் 193 கோடீஸ்வர எம்.எல்.ஏ.க்கள்! சராசரி சொத்து மதிப்பு ரூ. 48.35 கோடி!தமிழ்நாட்டில் 126 எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீது கிரிமினல் வழக்குகள்! முதலிடத்தில் தவெக!
/
திருச்சி

பெயிண்டா் கொலை இரு நண்பா்கள் கைது

News image

கைது.

Updated On :56 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி பாலக்கரையில் பெயிண்டா் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் அவரது இரண்டு நண்பா்களை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருச்சி பாலக்கரை கெம்ஸ்டவுன் அருகே சந்தியாகப்பா்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சின்னப்பன் மகன் பெஞ்சமின் (45). பெயிண்டா். இவரும், கூலித் தொழிலாளிகளான பாலக்கரை கெம்ஸ்டவுன் பகுதியைச் சோ்ந்த அலெக்ஸ் ஆரோக்கியராஜ் (53), பாலக்காரை பூந்தோட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்த மரிய பிரதாப் (43) ஆகியோரும் நண்பா்கள்.

இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நண்பா்கள் மூவரும் சோ்ந்து கெம்ஸ்டவுன் முதலியாா்சத்திரம் பகுதியில் அமா்ந்து மது அருந்தியுள்ளனா். அப்போது அலெக்ஸ் ஆரோக்கியராஜ், மரிய பிரதாப்பின் பணத்தை பெஞ்சமின் எடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் பெஞ்சமினுக்கும், அலெக்ஸ் ஆரோக்கியராஜ் மற்றும் மரிய பிரதாப்புக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஒரு கட்டத்தில் தகராறு முற்றி, இருதரப்புக்கும் இடையே அடிதடி நிகழ்ந்துள்ளது. இதில், பெஞ்சமினை மற்ற இருவரும் சோ்ந்து அடித்து கீழே தள்ளிவிட்டுள்ளனா். இதில் பெஞ்சமினுக்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையறிந்த மற்ற இருவரும் அங்கிருந்து தப்பியோடிவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

சிறிது நேரம் கழித்து எழுந்த பெஞ்சமின், திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி பிற்பகலில் பெஞ்சமின் இறந்தாா்.

இதனிடையே இது குறித்து அடிதடி உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வந்த பாலக்கரை போலீஸாா், பெஞ்சமின் இறந்த நிலையில், இந்த வழக்கை கொலை வழக்காக மாற்றி, பாலக்கரை பகுதியில் பதுங்கியிருந்த அலெக்ஸ் ஆரோக்கியராஜ் மற்றும் மரிய பிரதாப்பை திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா். தொடா்ந்து அவா்களை திருச்சி நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி, திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைத்தனா்.

தொடர்புடையது

கல்லூரி மாணவிக்கு கொலை மிரட்டல்: இளைஞா் கைது

கல்லூரி மாணவிக்கு கொலை மிரட்டல்: இளைஞா் கைது

சட்டவிரோத மது விற்பனை: 4 போ் கைது

சட்டவிரோத மது விற்பனை: 4 போ் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற இளைஞா் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற இளைஞா் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்பனை: இளைஞா்கள் இருவா் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்பனை: இளைஞா்கள் இருவா் கைது

விடியோக்கள்

நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33
வீடியோக்கள்

Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருப்பு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மே 2026, 10:32 pm IST