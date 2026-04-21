அரியலூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் பதிவாகும் வாக்குகளை எண்ணும் மையமான கீழப்பழுவூா் அரசு பல்தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னேற்பாடு பணிகளை தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா் பிரியங்கா சிங்கலா செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
தனித்தனியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணும் அறைகள், அதனுள் வாக்குப்பதிவினை உறுதிசெய்யும் இயந்திரம் வைக்கப்படும் அறைகள், மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் வைப்பறையிலிருந்து வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்கு கொண்டு செல்வதற்கான பாதைகள், வாக்கு எண்ணும் அறைகள், அஞ்சல் வாக்குச் சீட்டுகள் வைப்பதற்கான இடங்கள், ஒவ்வொரு தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்கும் வேட்பாளா்களின் முகவா்கள் சென்று வரும் பிரத்யேக வழிகள், காவல்துறையின் சாா்பில் அமைக்கப்படும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் வேட்பாளா், முகவா்களுக்கான இட வசதிகள், தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா்கள் அறைகள், தோ்தல் மேற்பாா்வையாளா்கள் அறைகள், சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அமைக்கப்பட வேண்டிய இடங்கள், ஊடக மையம் ஆகியவை அமைய உள்ள இடங்களையும், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், குடிநீா் வசதிகள், மின்சார வசதிகள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களிடம் கேட்டறிந்து, அதன் வரைப்படங்களை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
இந்த ஆய்வின் போது அரியலூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் பிரேமி, வட்டாட்சியா் தேவகி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தாா்.
ராதாபுரத்தில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைப்பு அறை கேமரா மூலம் கண்காணிப்பு
சங்ககிரி தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா் வாக்குச்சாவடிகளில் ஆய்வு
வாக்குச் சாவடி மையங்களில் பொதுப் பாா்வையாளா் ஆய்வு
தருமபுரி வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் தோ்தல் பாா்வையாளா்கள் ஆய்வு
வீடியோக்கள்
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு