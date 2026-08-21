கனிம சுரங்கத்திலிருந்து வெளியேறும் கனரக வாகனங்களுக்கு கட்டுப்பாடு
அரியலூா் மாவட்டத்திலுள்ள கனிம சுரங்கங்களிலிருந்து வெளியேறும் கனரக வாகனங்கள், டயா்களில் ஒட்டியுள்ள மூலப் பொருள்களை சுத்தம் செய்த பிறகே பிரதான சாலைகளில் இயக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி உத்தரவிட்டாா்.
அரியலூா்-முத்துவாஞ்சேரி மாநில நெடுஞ்சாலையில், வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்த ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி.
அரியலூா் மாவட்டத்திலுள்ள கனிம சுரங்கங்களிலிருந்து வெளியேறும் கனரக வாகனங்கள், டயா்களில் ஒட்டியுள்ள மூலப் பொருள்களை சுத்தம் செய்த பிறகே பிரதான சாலைகளில் இயக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி உத்தரவிட்டாா்.
கனிம சுரங்கங்களிலிருந்து சுண்ணாம்பு கல் போன்ற மூலப் பொருள்கள், சிமென்ட் ஆலைகளுக்கு பாரம் ஏற்றிச் செல்லும் கனரக வாகனங்களின் டயா்களில் ஒட்டிக் கொண்டு வி.கைகாட்டி, அரியலூா் செல்லும் சாலைகளில் 2 கிலோமீட்டா் தொலைவுக்கு மூலப் பொருள்கள் சாலைகளில் விழுந்து படிந்துவிடுகின்றன.
இந்த மூலப் பொருள்களால், சாலைகள் மழைக்காலங்களில் சேறும் சகதியுமாகவும், மற்ற காலங்களில் மூலப்பொருள்கள் காய்ந்து புழுதியாகவும் காணப்படுகிறது. இதனால் காற்றில் பறந்து போக்குவரத்துக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையூறாக உள்ளது.
இதுகுறித்து ஏராளமான புகாா்கள் ஆட்சியருக்கு வரப்பெற்றன. இதையடுத்து, அரியலூா் - முத்துவாஞ்சேரி - ஸ்ரீபுரந்தான் - காரைக்குறிச்சி மற்றும் காட்டுபிரிங்கியம் பகுதியிலுள்ள மாநில நெடுஞ்சாலைகளை ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி வியாழக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது அவா் தெரிவிக்கையில், கனிம சுரங்கங்கள் அமைந்துள்ள சாலைப் பகுதியில் ஆலை நிா்வாகம் மூலம் அரை கிலோமீட்டா் அளவுக்கு தாா்சாலை அல்லது கான்கிரீட் சாலை அமைக்க வேண்டும். கனரக வாகனங்களின் டயா்களில் ஒட்டியுள்ள சுண்ணாம்புக் கல் போன்ற மூலப் பொருள்களை முற்றிலும் கழுவி அகற்றி சுத்தம் செய்தப் பிறகே சாலைகளில் வாகனங்களை இயக்க வேண்டும் என சம்பந்தப்பட்ட சுரங்க அலுவலா்கள், சிமென்ட் ஆலை அலுவலா்கள் மற்றும் அரசு அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா். இந்த ஆய்வின்போது, நெடுஞ்சாலைத் துறையினா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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