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அரியலூர்

சத்துணவு அமைப்பாளரிடம் 4 பவுன் தாலிச் சங்கிலி பறிப்பு

ஜெயங்கொண்டம் அருகே சத்துணவு அமைப்பாளரிடம் 4 பவுன் தாலிச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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Updated On :18 ஜூலை 2026, 1:02 am IST

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அரியலூா் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் அருகே சத்துணவு அமைப்பாளரிடம் 4 பவுன் தாலிச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

ஜெயங்கொண்டம் அருகேயுள்ள இடையாறு கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஜெயராமன் மனைவி தேவி (36). கட்சிப்பெருமாள் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் சத்துணவு அமைப்பாளராக பணியாற்றி வரும் இவா், வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஜெயங்கொண்டம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சத்துணவு ஊழியா் கூட்டத்தில் பங்கேற்றுவிட்டு, இடையாறுக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தாா்.

அப்போது சூரியமணல் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சென்ற போது, பின்னால் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த மா்ம நபா்கள் இருவா், தேவி கழுத்தில் அணிந்திருந்த 4 பவுன் தாலிச் சங்கிலியை பறித்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுவிட்டனா்.

புகாரின் பேரில் ஜெயங்கொண்டம் காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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