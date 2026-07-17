அரியலூா் மாவட்டம், ஆண்டிமடத்தில் அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதா் சங்க மாவட்ட பொருளாளரை தாக்கியவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதா் சங்கத்தின் மாவட்ட பொருளாளா் எஸ்.சாந்தினி வீட்டினுள் அத்துமீறி புகுந்து அவரை தாக்கிய நபா்கள் மீது காவல் துறையினா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வட்ட செயலா் எம்.வேல்முருகன் மீது பதியப்பட்ட பொய் வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
மேலும், சாந்தினியின் வீடு சம்பந்தமாக ஜெயங்கொண்டம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் போது, அவரது இடத்தை பத்திர பதிவு செய்த சாா்-பதிவாளா் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக ஆண்டிமடம் கடைவீதியில் 50-க்கும் மேற்பட்டபெண்கள் குவிந்தனா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த ஆண்டிமடம் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் குணசேகரன் தலைமையிலான போலீஸாா், போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் அனைத்து இந்திய ஜனநாயக மாதா் சங்கத்தினரை பேச்சுவாா்த்தைக்கு காவல் நிலையத்துக்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்தனா்.
மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரின் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்த ஆய்வாளா் குணசேகரன், கோரிக்கைகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததின் பேரில், தற்காலிகமாக ஆா்ப்பாட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்துச் சென்றனா்.
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