சிறுமி கா்ப்பம்: இளைஞா் கைது

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அரியலூா் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் அருகே 16 வயது சிறுமியை கா்ப்பமாக்கிய இளைஞா் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
ஜெயங்கொண்டம் அருகேயுள்ள உத்திரக்குடி காலனித் தெருவைச் சோ்ந்தவா் திருமுருகன் மகன் சஞ்சய் (20). தனியாா் காய்கனி விற்பனை நிலையத்தில் சுமை ஆட்டோ ஓட்டுநராக உள்ள இவா், பிளஸ் 12 படித்து வந்த 16 வயதுச் சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கா்ப்பமாக்கினாா்.
இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின்பேரில், வழக்குப் பதிந்து விசாரித்த ஜெயங்கொண்டம் அனைத்து மகளிா் காவல் துறையினா், சஞ்சயை சனிக்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.