Dinamani
வேலூர் மாவட்டத்தில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை நைஜீரியாவில் போதைப்பொருள் கடத்திய இந்தியர்கள் கப்பலுடன் சிறைபிடிப்பு! ரூ. 50 கோடிக்கு மேல் அபராதம்! மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரியுடன் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சந்திப்பு இந்தியாவுக்கு எதிராக இரண்டாவது அதிவேக சதம்; ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் சாதனை! அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே 24 மணி நேரத்திற்குள் அமைதி ஒப்பந்தம்: பாக். பிரதமர் தகவல்! துபை-அகமதாபாத் விமான ஸ்பீக்கரில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 2.7 கிலோ தங்கம் பறிமுதல்! மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தில் வேடிக்கை பார்க்கும் தவெக அரசு: எடப்பாடி பழனிசாமி ராணுவ தலைமைத் தளபதியாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத் நியமனம்!
/
அரியலூர்

சிறுமி கா்ப்பம்: இளைஞா் கைது

அரியலூா் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் அருகே 16 வயது சிறுமியை கா்ப்பமாக்கிய இளைஞா் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

News image

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :14 ஜூன் 2026, 12:24 am IST

Syndication

அரியலூா் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் அருகே 16 வயது சிறுமியை கா்ப்பமாக்கிய இளைஞா் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

ஜெயங்கொண்டம் அருகேயுள்ள உத்திரக்குடி காலனித் தெருவைச் சோ்ந்தவா் திருமுருகன் மகன் சஞ்சய் (20). தனியாா் காய்கனி விற்பனை நிலையத்தில் சுமை ஆட்டோ ஓட்டுநராக உள்ள இவா், பிளஸ் 12 படித்து வந்த 16 வயதுச் சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கா்ப்பமாக்கினாா்.

இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின்பேரில், வழக்குப் பதிந்து விசாரித்த ஜெயங்கொண்டம் அனைத்து மகளிா் காவல் துறையினா், சஞ்சயை சனிக்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

தொடர்புடையது

சிறுமி கா்ப்பம்: இளைஞா் கைது

சிறுமி கா்ப்பம்: இளைஞா் கைது

சிறுமி கா்ப்பம்: இரு இளைஞா்கள் போக்ஸோவில் கைது

சிறுமி கா்ப்பம்: இரு இளைஞா்கள் போக்ஸோவில் கைது

பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தல்: இளைஞா் கைது

பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தல்: இளைஞா் கைது

சிறுமி கா்ப்பம்: இளைஞா் மீது போக்ஸோ வழக்கு

சிறுமி கா்ப்பம்: இளைஞா் மீது போக்ஸோ வழக்கு

விடியோக்கள்

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!