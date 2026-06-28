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அரியலூர்

ஈச்சங்காடு, ஆா்.எஸ். மாத்தூா் பகுதிகளில் நாளை மின்தடை

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மின்தடை

Updated On :28 ஜூன் 2026, 2:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரியலூா் மாவட்டம் ஈச்சங்காடு, ஆா்.எஸ். மாத்தூா் பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.

மாதாந்திர பராமரிப்பு பணியால் அசாவீரன்குடிக்காடு, ஆா்.எஸ். மாத்தூா், இருங்களாக்குறிச்சி, மாராக்குறிச்சி, குறிச்சிக்குளம், பூமடையான்குடிகாடு, துளாா், தாமரைப்பூண்டி , மணக்குடையான், புதுப்பாளையம், முள்ளுக்குறிச்சி, ஆலத்தியூா், முதுகுளம், கோட்டைக்காடு, ஈச்சங்காடு, ஆதனக்குறிச்சி, தெத்தேரி, செங்கமேடு, சிலுப்பனூா், சேந்தமங்கலம், அயன்தத்தனூா், முல்லையூா், மணப்பத்தூா், சோழன்குடிகாடு, நந்தியன்குடிகாடு,படைவெட்டிக்காடு மற்றும் வங்காரம் ஆகிய கிராமங்களில் திங்கள்கிழமைகாலை 9.30 மணி முதல் பராமரிப்பு பணி முடியும் வரை மின்சாரம் இருக்காது. இத்தகவலை மின்வாரிய செந்துறை உதவி செயற்பொறியாளா் மா. செல்லபாங்கி தெரிவித்தாா்.

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