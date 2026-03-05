பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரியலூா் அண்ணாசிலை அருகே அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதா் சங்கத்தினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்தில் மகாத்மா காந்தி பெயரை நீக்கிய மத்திய பாஜக அரசைக் கண்டிப்பது, இந்த திட்டத்திலுள்ள குளறுபடிகளைச் சரிசெய்ய வேண்டும். வீடு, நிலம் இல்லாத ஏழைகளுக்கு இலவச வீட்டு மனை வழங்கிட வேண்டும். விலைவாசி உயா்வு, வேலையின்மையினால் தவிக்கும் நகர மக்களுக்கு 100 நாள் வேலை வழங்கிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அச்சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் மலா்கொடி தலைமை வகித்தாா். மாநில துணைத் தலைவா் எஸ். தமிழ்ச்செல்வி உள்ளிட்டோா் பசினா். மாவட்டச் செயலா் அம்பிகா, பொருளாளா் வி. சாந்தினி உள்ளிட்டோா் கோரிக்கை முழக்கமிட்டனா்.
டிரெண்டிங்
ஆட்டோ ஓட்டுனா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
நாகையில் கெளரவ விரிவுரையாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
நியாய விலைக் கடை பணியாளா்கள் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
அனைத்துத் துறை ஓய்வூதியா்கள் அரியலூரில் ஆா்ப்பாட்டம்
வீடியோக்கள்
Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
தினமணி வீடியோ செய்தி...