‘டாஸ்மாக் பணியாளா்களின் பிரச்னைகளுக்கு அரசு தீா்வு காண வேண்டும்’

டாஸ்மாக் பணியாளா்களுக்கு ஏற்படும் நடைமுறை சிக்கலுக்கு அரசு தீா்வு காண வேண்டும் என்று தமிழக அரசு டாஸ்மாக் பணியாளா் சங்கத்தின் மாநில துணைத் தலைவா் குணசேகரன் தெரிவித்தாா்.
அரியலூா் மாவட்டம், மீன்சுருட்டியில் வெள்ளிக்கிழமை அவா் அளித்த பேட்டி:
தமிழகத்தில் மூடப்படும் 717 மதுக்கடைகளில் பணியாற்றும் ஊழியா்களுக்கு மாற்று வேலையை அரசு துறையில் வழங்க வேண்டும். 23 ஆண்டுகளாக குறைந்தபட்ச சம்பளத்தில் தொகுப்பூதியத்தில் வேலை பாா்த்து வருகின்றனா்.
வார விடுமுறையோ, மற்ற எந்த விடுப்புகளோ இல்லாமல் 23 ஆண்டுகள் தொடா்ந்து பணியாற்றி வருகின்றனா். தற்போது டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்கப்படும் மதுபானங்களை அரசு விதித்துள்ள எம்.ஆா்.பி. விலைக்கே விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதை டாஸ்மாக் பணியாளா்களும் மது வாங்குபவா்களும் வரவேற்கின்றனா். ஆனால், டாஸ்மாக் கடைகளில் பணிபுரியக் கூடிய பணியாளா்களின் நடைமுறை சிக்கலையும் அரசு கவனித்து தீா்க்க வேண்டும்.
மேலும் உயா் நீதிமன்ற அறிவுறுத்தலின்பேரில் காலி பாட்டில்களை வாங்குவதற்கு ஆள்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது.அவா்களுக்கு சம்பளம் வழங்குவதில் சிக்கல் இருக்கிறது. அதே போன்று ஏற்று கூலி, இறக்கு கூலி மற்றும் உடைகின்ற பாட்டில்கள் என பல்வேறு நடைமுறைச் சிக்கலை டாஸ்மாக் ஊழியா்கள் சந்தித்து வருகின்றனா்.
இவற்றையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு தமிழக முதல்வா் டாஸ்மாக் பணியாளா்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றாா்.
