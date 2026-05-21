Dinamani
சென்னைக்கு இன்று கடைசி லீக் ஆட்டம்- குஜராத்துடன் மோதல் 5 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை 125 நாள் வேலைத் திட்டத்துக்கு 25 மாநிலங்கள் நிதி ஒதுக்கீடு- நாடாளுமன்றக் குழுவிடம் மத்திய அரசு தகவல் நிகழாண்டு இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி 6.4%: ஐ.நா. கணிப்பு 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் குளறுபடி? சிபிஎஸ்இ மறுப்பு தமிழக அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம்: காங்கிரஸ், தவெக எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சா்களாக பதவியேற்கின்றனா் டிரம்ப் குடும்பத்தினருக்கு வருமான வரி தணிக்கையிலிருந்து நிரந்தர விலக்கு!
/
அரியலூர்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வைக் கண்டித்து அரியலூரில் இடதுசாரிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் எரிவாயு உருளை விலை உயா்வைக் கண்டித்து அரியலூா் அண்ணாசிலை அருகே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

News image

அரியலூரில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா்.

Updated On :21 மே 2026, 4:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் எரிவாயு உருளை விலை உயா்வைக் கண்டித்து அரியலூா் அண்ணாசிலை அருகே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

ஆா்ப்பாட்டத்தில், பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் எரிவாயு உருளை விலை உயா்வை திரும்பப் பெற வேண்டும். இப்பொருள்கள் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள வரியை மத்திய, மாநில அரசுகள் குறைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.

ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, அக்கட்சியின், ஒன்றியச் செயலா் து.பாண்டியன் தலைமை வகித்தாா். மாநில கட்டுப்பாட்டு குழு உறுப்பினா் டி.தண்டபாணி கலந்து கொண்டு, பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் எரிவாயு உருளை ஆகியவற்றின் விலை உயா்வுக்கு காரணமான மத்திய பாஜக அரசைக் கண்டித்து பேசினாா்.

மாவட்ட பொருளாளா் ஆறுமுகம், திருமானூா் ஒன்றியச் செயலா் மருதமுத்து, மாவட்ட குழு உறுப்பினா்கள் கலியபெருமாள், சிவக்குமாா் ஆகியோா் கண்டன உரையாற்றினா்.

நிா்வாகிகள் முருகேசன், கயா்லாபாத் ராயதுரை, காவலூா் ரத்தினவேல், திருவெங்கனூா் ரவி, செட்டிகுழி பாலன் ராமலிங்கம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டு முழக்கமிட்டனா்.

ஜெயங்கொண்டம்: இதே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜெயங்கொண்டம் காந்தி பூங்கா அருகே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒன்றியச் செயலா் வெங்கடாசலம் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் இளங்கோவன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்டச் செயலா் நடராஜன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டு கண்டன உரையாற்றினா். நிா்வாகிகள் திரளாக கலந்து கொண்டு கண்டன முழக்கமிட்டனா்.

ஆண்டிமடம்: ஆண்டிமடம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வட்டச் செயலா் எம். வேல்முருகன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வட்ட அமைப்பாளா் பாலமுருகன் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் மணிவேல், பரமசிவம் ஆகியோா் கண்டன உரையாற்றினா்.

தொடர்புடையது

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வைக் கண்டித்து இடதுசாரிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வைக் கண்டித்து இடதுசாரிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

அவிநாசியில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வைக் கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்

அவிநாசியில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வைக் கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்

போடியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

போடியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

விடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam