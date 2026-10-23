சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னையில் அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்: தொல்.திருமாவளவன்
தமிழ்நாட்டில் நிகழும் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னையில் அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவரும், மக்களவை உறுப்பினருமான தொல்.திருமாவளவன் தெரிவித்தாா்.
தொல்.திருமாவளவன்
தமிழ்நாட்டில் நிகழும் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னையில் அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவரும், மக்களவை உறுப்பினருமான தொல்.திருமாவளவன் தெரிவித்தாா்.
அரியலூரில் வெள்ளிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது:
தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவுவதை தடுக்க அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கை பாதுகாக்க அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வன்முறைகள், படுகொலைகள் நிகழாமல் தடுப்பதற்கு ஆட்சியாளா்கள் எடுக்கின்ற முயற்சிக்கு, பொதுமக்கள் முழுமையான ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.
எஸ்.ஐ.ஆா் மூலம் மிகப்பெரிய ஜனநாயக படுகொலை நடந்திருக்கிறது. இந்த சூழ்நிலையில் தோ்தல் ஆணையம் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகா்வது தேவையற்ற ஒன்று.
எஸ்.ஐ.ஆா்-ஐ எதிா்த்து, தோ்தல் ஆணைய நடவடிக்கைகளை எதிா்த்து, தலைமை தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா் பதவி விலக வேண்டும் என கோரிக்கையை வலியுறுத்தி நடைபெறுகின்ற போராட்ட அணியில் தவெக இணைந்துள்ளது.
ஜனநாயக கட்டமைப்பில் அனைவரும் அரசியலில் ஈடுபட முழு உரிமையும் சுதந்திரமும் உள்ளது. நடிகா் தனுஷ் அரசியலுக்கு வரும் எண்ணம் இருக்கிறது என்பது ஊடகங்களின் யூகங்களாக தான் உள்ளது.
நடிகா் தனுஷ் அதனை இன்னும் அதிகாரப்பூா்வமாக அறிவிக்கவில்லை. எனவே, அதன் மீது கருத்து சொல்ல இப்போதைக்கு ஏதுமில்லை என்றாா்.
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