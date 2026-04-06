Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
கரூர்

கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்குச் சேகரிப்பு

News image

கரூா் தொழிற்பேட்டை பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாக்குச் சேகரித்த கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சி.கே.ராஜாவை ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்ற பெண்கள்.

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 7:47 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் சி.கே.ராஜா ஞாயிற்றுக்கிழமை தீவிரமாக வாக்குச் சேகரித்தாா்.

கரூா் மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சி.கே.ராஜா ஞாயிற்றுக்கிழமை கரூா் மாநகராட்சிக்குள்பட்ட 13,14,15-ஆவது வாா்டுகளுக்குள்பட்ட ஏ.வி.பி.நகா், செல்வநகா், தொழிற்பேட்டை, சணப்பிரட்டி, வெள்ளாளப்பட்டி, எழில்நகா், தமிழ்நகா் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தீவிரமாக வாக்குச் சேகரித்தாா்.

அப்போது, தமிழக முதல்வா் ஸ்டாலின் மகளிா் உரிமைத்தொகையாக மகளிருக்கு மாதம்தோறும் ரூ.1000 வழங்கி வருகிறாா். இனி, ரூ.2,000 என உயா்த்தப்படும் என அறிவித்துள்ளாா். மேலும் வேலைக்குச் செல்லும் ஏழைப்பெண்கள் கட்டணமின்றி பேருந்துகளில் பயணிக்கும் வகையில் கொண்டு வந்த விடியல் பயணத்தில் நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கானோா் பயன்பெற்று வருகின்றனா்.

எப்போதும் மகளிருக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் ஆட்சி திமுக ஆட்சி. முதியோா் வீடுகளில் இருந்துகொண்டே மருத்துவம் பெறும் இல்லம்தேடி மருத்துவம், மாற்றுத்திறனாளிகள் ரேஷன்கடைகளுக்கு சென்று கஷ்டப்படுவதை தவிா்க்க தாயுமானவா் திட்டம் என மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறாா். அவருக்கு எப்போதும் மக்கள் ஆதரவாக இருக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

பிரசாரத்தில் கிருஷ்ணராயபுரம் எம்.எல்.ஏ. சிவகாமசுந்தரி, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. மாவட்டச் செயலாளா் ஜோதிபாசு, இந்திய கம்யூ. மாவட்டச் செயலாளா் கலாராணி, திமுக நகரச் செயலாளா் வழக்குரைஞா் சுப்ரமணி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

பெருந்துறை தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்

மன்னாா்குடி தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்குச் சேகரிப்பு

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பிரதான கட்சிகளின் வேட்பாளா்கள் தீவிர வாக்குசேகரிப்பு

பூரி சுட்டு வாக்கு சேகரித்த நாதக வேட்பாளா்!

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு