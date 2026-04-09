Dinamani
பள்ளிகளுக்கு ஏப்.17 முதல் கோடை விடுமுறை: 1-3 வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத் திட்டம்முதல்வரின் நான்காம் கட்ட பிரசாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று தொடக்கம்நோபல் பரிசு பெற்ற ‘மெமோரியல்’ மனித உரிமைக் குழுவை தீவிரவாத அமைப்பாக அறிவித்த ரஷியாஇன்று காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம்பாகிஸ்தானில் இன்று அமைதிப் பேச்சுஐபிஎல்: லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றிராமதாஸ் பாமகவின் 30 வேட்பாளர்களுக்கு சிலிண்டர் சின்னம்!முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சி.டி. கோபிநாத் 96 வயதில் காலமானார்!புதுவையில் வரலாறு காணாத வாக்குப் பதிவு!ஏப்ரல் 17 முதல் கோடை விடுமுறை!பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி! 900 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ்!!திட்டங்கள் இருக்கும் வரை ஸ்டாலின்தான் தமிழ்நாட்டை ஆள்வான்! - முதல்வர் ஸ்டாலின்புதுவையில் வரலாறு காணாத வாக்குப் பதிவு!தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை திமுக விரும்பவில்லை: பியூஷ் கோயல்!வேட்பாளரைத் திரும்பப் பெற்ற காங்கிரஸ்! சுநேத்ரா பவார் வெற்றி உறுதி?
/
கரூர்

கரூா் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்

கரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் ஆசி எம். தியாகராஜன் வியாழக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

News image

கரூா் காளியப்பனூரில் வியாழக்கிழமை பிரசாரம் செய்த திமுக வேட்பாளா் ஆசி எம். தியாகராஜன். உடன் தொகுதி தோ்தல் பொறுப்பாளா் ஆா்.வி. அசோக்குமாா் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 8:10 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் ஆசி எம். தியாகராஜன் வியாழக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

கரூா் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட காளியப்பனூா், வெங்கக்கல்பட்டி, குண்டுமாச்சாம்பட்டி, அமராவதி நகா், குறிஞ்சி நகா், வ.உ.சி தெரு, தென்றல் நகா், காவிரி நகா், அருகம்பாளையம், அரசு தெரு, கவுண்டன்புதூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை திமுக தோ்தல் பொறுப்பாளா் ஆா்.வி. அசோக்குமாா் முன்னிலையில் வேட்பாளா் தியாகராஜன் தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

அப்போது அவா் பேசுகையில், தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியின் நலத் திட்டங்களால் தன்னிறைவு பெற்ற, முன்னேற்றம் ஏற்பட்ட மாவட்டங்களில் ஒன்றாக கரூா் திகழ்கிறது. தொடா்ந்து, திமுக ஆட்சி அமையும்போது, ஏற்கெனவே பெறப்பட்ட ரூ. 5 ஆயிரம் கோடி நலத் திட்டங்களானது, ரூ. 10 ஆயிரம் கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களாக உயரும். அரசின் நலத் திட்டங்கள் தொடர மக்கள் திமுகவுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்றாா்.

பிரசாரத்தில் திமுகவினா் மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் திரளாக பங்கேற்றனா்.

கங்கைகொண்டசோழபுரத்தில் திமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்

‘திமுக ஆட்சியில்தான் நெரூா்-உன்னியூா் பாலம் சாத்தியமானது’

கரூா் நகா் பகுதியில் திமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்

கரூரில் திமுக வேட்பாளா்களை ஆதரித்து வி.செந்தில்பாலாஜி பிரசாரம்!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 ஏப்ரல் 2026