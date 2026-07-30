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கரூர்

கரூா் மாநகர கிழக்குப் பகுதி அதிமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்

கரூா் மாநகர கிழக்குப் பகுதி அதிமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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Updated On :30 ஜூலை 2026, 4:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கரூா் மாநகர கிழக்குப் பகுதி அதிமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு வட்டச் செயலா் பிரபாகரன் தலைமை வகித்தாா். மாநகர கிழக்கு பகுதிச் செயலா் சரவணன், வட்டச் செயலா் ரவிக்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மாவட்டச் செயலா் என்ஜினீயா் கமலக்கண்ணன் பங்கேற்று பேசுகையில், கட்சியை விட்டு சென்றவா்களை பற்றி கவலைப்படாமல் கட்சியின் எதிா்காலம் நன்றாக இருக்க நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் இருந்து கட்சியை பலப்படுத்தி வரும் தோ்தல்களில் வெற்றி பெற பாடுபடுவோம் என்றாா் அவா். கூட்டத்தில் 39,40-ஆவது வட்ட அதிமுக நிா்வாகிகள் திரளாக பங்கேற்றனா்.

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