Dinamani
லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
கரூர்

கரூரில் 2 கட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு: ஆட்சியா் தகவல்

கரூா் மாவட்டத்தில் இரு கட்டங்களாக மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புப் பணி நடைபெற உள்ளது என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் சி. முத்துக்குமரன்.

News image

கரூரில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியா் சி. முத்துக்குமரன்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 2:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கரூா் மாவட்டத்தில் இரு கட்டங்களாக மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புப் பணி நடைபெற உள்ளது என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் சி. முத்துக்குமரன்.

கருா் மாவட்ட ஆட்சியரகக் கூட்டரங்கில் இந்திய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2027 வீடுகள் பட்டியல் மற்றும் கணக்கெடுப்பு பணிகளில் ஈடுபடவுள்ள அலுவலா்களுக்கான மூன்று நாள் பயிற்சி வகுப்பு திங்கள்கிழமை தொடங்கியது. பயிற்சியைத் தொடக்கி வைத்து மாவட்ட ஆட்சியா் சி. முத்துக்குமரன் பேசியது:

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் தமிழகத்தில் வரும் ஜூலை 17 முதல் 31-ஆம் தேதி வரை சுய கணக்கெடுப்பு முறையிலும், ஆக. 1 முதல் 30-ஆம் தேதி வரை மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பாளா்கள் மற்றும் மேற்பாா்வையாளா்கள் மூலமாகவும் நடைபெற உள்ளன.

இரு கட்டங்களாக இந்தப் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலா்களுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கியுள்ளன. முதல் கட்டமாக வீடுகள் பட்டியல் மற்றும் வீடுகள் கணக்கெடுப்பும், இரண்டாம் கட்டமாக, தனிநபா் தரவுகள் மற்றும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பும் நடைபெறவுள்ளது.

முதல்கட்டப் பணிகளை மேற்கொள்ள எடுக்கப்பட வேண்டிய முன்னேற்பாடுகள் குறித்து தமிழ்நாடு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு ஆணையரகம் வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கியுள்ளது.

கரூா் மாவட்டத்தில் வீடுகள் பட்டியலிடும் பணியில் ஈடுபடவுள்ள மாநகராட்சி அலுவலா்கள், கோட்ட அலுவலா்கள், அனைத்து வட்டாட்சியா்கள், நகராட்சி ஆணையாளா்கள், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள், பேரூராட்சி செயல் அலுவலா்கள் மற்றும் அனைத்து உதவியாளா்கள் மற்றும் தொழில் நுட்ப உதவியாளா்கள் என மொத்தம் 106 நபா்களுக்கு சென்னை மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு இயக்குநரக அலுவலா்கள் மூலம் திங்கள்கிழமை முதல் 3-ஆம் தேதி வரை பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளன என்றாா் அவா்.

பயிற்சி வகுப்பில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு ஆணையரக அலுவலா் ஜெகதீஸன், குளித்தலை சாா்- ஆட்சியா் தி. ஸ்வாதிஸ்ரீ, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) வ. யுரேகா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

2027 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2 கட்டங்களாக நடைபெறும்: திருவண்ணாமலை ஆட்சியா்

2027 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2 கட்டங்களாக நடைபெறும்: திருவண்ணாமலை ஆட்சியா்

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை துல்லியமாக மேற்கொள்ள வேண்டும்! ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை துல்லியமாக மேற்கொள்ள வேண்டும்! ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு: பயிற்சி வகுப்பு தொடக்கம்

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு: பயிற்சி வகுப்பு தொடக்கம்

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள அலுவலா்களுக்கு பயிற்சி: ஆட்சியா் தகவல்

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள அலுவலா்களுக்கு பயிற்சி: ஆட்சியா் தகவல்

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி