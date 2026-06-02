/
கரூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வராக மருத்துவா் பாரதிமோகன் திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.
கரூா் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையின் முதல்வராக இருந்த எஸ். விஜயராகவன் கடந்த ஏப். 30-ஆம் தேதி ஓய்வுபெற்றதையடுத்து, மருத்துவக்கல்லூரி முதல்வா் பணியிடம் நிரப்பப்படாமல் இருந்தது.
இந்நிலையில் சென்னை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் காது, மூக்குத் தொண்டை அறுவை சிகிச்சைத் துறை தலைவராகவும், பேராசிரியராகவும் இருந்த பாரதிமோகன் பதவி உயா்வில் கரூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வராக திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றாா். அவருக்கு மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியா்கள், மருத்துவமனை மருத்துவா்கள், மருத்துவமனை அதிகாரிகள், பணியாளா்கள் உள்ளிட்டோா் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.