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கரூர்

திமுக நிா்வாகி வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகைகள், பணம் திருட்டு

கரூரில் திமுக நிா்வாகியின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருடுபோனது குறித்து போலீஸாா் வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :6 ஜூன் 2026, 7:08 am IST

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கரூரில் திமுக நிா்வாகியின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருடுபோனது குறித்து போலீஸாா் வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

கரூா் தாந்தோணிமலை மில்கேட் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் எஸ்.பி.கனகராஜ். இவா் கரூா் மாநகர திமுக செயலராகவும், கரூா் மாநகராட்சியின் 4-ஆவது மண்டல குழு தலைவராகவும் இருக்கிறாா்.

இவா், கடந்த 2-ஆம்தேதி வீட்டை பூட்டி விட்டு குடும்பத்தினருடன் சொந்த ஊா் சென்ாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை வீடு திரும்பியபோது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, வீட்டுக்குள் பீரோவில் இருந்த ஏழரை பவுன் நகை மற்றும் ரூ.1.34 லட்சம் பணம் ஆகியவற்றை யாரோ மா்மநபா்கள் திருடிச் சென்றிருப்பது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து அவா் தாந்தோணிமலை போலீஸில் அளித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை வழக்குப்பதிந்து மா்ம நபா்களை தேடி வருகின்றனா்.

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