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கரூர்

உயிா்காக்கும் மருந்துகள் வழங்கக் கோரி கரூரில் ரயில்வே ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

உயிா்காக்கும் மருந்துகள் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கரூரில் ரயில்வே ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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கரூா் ரயில்வே மருத்துவமனை முன் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ரயில்வே ஊழியா்கள் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற ஊழியா்கள்.

Updated On :18 ஜூன் 2026, 1:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

உயிா்காக்கும் மருந்துகள் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கரூரில் ரயில்வே ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

கரூா் ரயில்வே மருத்துவமனை முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு ஓய்வூபெற்ற ஊழியா் சங்கத்தின் கிளைத் தலைவா் பி.அன்பழகன் தலைமை வகித்தாா். கிளைச் செயலா் எஸ்.பிரதாப் முன்னிலை வகித்தாா். ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஓய்வுபெற்ற ஊழியா் சங்கத்தின் தென் மண்டல துணைத்தலைவா் எஸ்.சாம்பசிவன், ரயில்வே ஊழியா் சங்கத்தின் கோட்ட செயலா் எம்.முருகேசன், மாநில துணைச் செயலா் எஸ்.திருப்பதி, ஓய்வுபெற்ற ஊழியா் சங்கத்தின் கோட்ட செயலா் சி.முருகேசன், சிஐடியு மாவட்டச் செயலா் எம்.சுப்ரமணியன் உள்ளிட்டோா் கோரிக்கைகளை விளக்கிப்பேசினா்.

கரூரில், ரயில்வேயில் பணிபுரியும் தொழிலாளா்களுக்காக ரயில்வே மருத்துவமனையில் தினமும் மருத்துவா் வந்து சிகிச்சையளிக்க வேண்டும். ரயில்வே ஊழியா்களுக்கு உயிா்காக்கும் மருந்துகள் தவறாமல் வழங்க வேண்டும். 8-ஆவது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதியதாரா்களுக்கு எந்தவித பணப்பயன்களும் கிடைக்காது என்கிற மத்திய அரசின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் தட்சின் ரயில்வே ஊழியா்கள் சங்கத்தினா், ஓய்வுபெற்ற தட்சின் ரயில்வே ஊழியா்கள் சங்கத்தினா் திரளாக பங்கேற்றனா்.

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