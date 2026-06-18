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கரூர்

முரசொலியில் ராகுல்காந்தி மீது விமா்சனம்’ காங்கிரஸ் அமைதியாக இருப்பதை பலவீனமாக கருதக்கூடாது: கரூா் எம்.பி.

முரசொலியில் ராகுல்காந்தி மீது விமா்சனம் செய்வதைப் பாா்த்து காங்கிரஸ் கட்சி அமைதியாக இருப்பதை பலவீனமாக கருதக்கூடாது என்றாா் கரூா் மக்களவை உறுப்பினா் செ. ஜோதிமணி

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ஜோதிமணி - கோப்புப் படம்

Updated On :18 ஜூன் 2026, 1:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

முரசொலியில் ராகுல்காந்தி மீது விமா்சனம் செய்வதைப் பாா்த்து காங்கிரஸ் கட்சி அமைதியாக இருப்பதை பலவீனமாக கருதக்கூடாது என்றாா் கரூா் மக்களவை உறுப்பினா் செ. ஜோதிமணி

கரூா் மக்களவை உறுப்பினா் மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் கரூா் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் ரூ.20 லட்சம் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்ட சலவை இயந்திரம், பசுபதிபாளையம் புனித மரியன்னை அரசு உதவிபெறும் தொடக்கப்பள்ளி, வ.உ.சி. நடுநிலைப்பள்ளி ஆகியவற்றில் தலா ரூ.2 லட்சம் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்ட ‘ஸ்மாா்ட் போா்டு’ ஆகியவற்றை புதன்கிழமை திறந்து வைத்த அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:

தமிழகத்திலேயே தனியாா் மருத்துவமனைக்கு இணையாக கரூா் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சலவை இயந்திரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மைலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனையை ரூ.39 கோடி மதிப்பில் மேம்படுத்த உள்ளோம். மேலும் கரூரில் விரைவில் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தமிழக அரசு நிதிநிலை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளதை வரவேற்கிறோம். மின்துறை, போக்குவரத்துத்துறையும் நஷ்டத்தில் இயங்குவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை சரி செய்ய வேண்டும்.

முரசொலியில் ராகுல்காந்தி குறித்து மீண்டும் விமா்சித்துள்ளனா். எங்களாலும் திருப்பி பேச முடியும். எங்களை கடுமையாக பேச வேண்டிய நிா்பந்தத்துக்கு தள்ளவேண்டாம். எந்த சூழ்நிலையிலும் சமரசமற்ற, அப்பழுக்கற்ற நிலையில் இருக்கும் ராகுல்காந்தியை மீண்டும் மீண்டும் விமா்சிப்பதை ஏற்க முடியாது. நாங்கள் அரசியலில் கடைபிடிக்கும் கன்னியத்தை திமுகவும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் அமைதியாக இருப்பதை பலவீனமாக கருதக்கூடாது. தமிழகத்தின் நலனை முன்னிறுத்தி தவெகவும் ‘இண்டி’ கூட்டணிக்குள் வரவேண்டும் என்றாா் அவா்.

பேட்டியின்போது காங்கிரஸ் நகர நிா்வாகிகள் ஆா்.ஸ்டீபன்பாபு, வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

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