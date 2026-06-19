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கரூா் மாவட்டம், குளித்தலை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்புத் துறை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை நடத்திய சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூ. 35 ஆயிரம் சிக்கியது.
குளித்தலை அருகேயுள்ள அய்யா்மலை பகுதியில் உள்ள இந்த அலுவலகத்தில் கரூா் ஊழல் தடுப்புத் துறை துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அம்புரோஸ் தலைமையில் 10-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் வியாழக்கிழமை திடீா் சோதனை நடத்தினா்.
முன்னதாக ஊழல் தடுப்பு போலீஸாரை கண்டதும் அங்கு இருந்த இடைத்தரகா்கள் ஓட்டம் பிடித்தனா். பின்னா் போலீஸாா் நடத்திய சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூ. 35 ஆயிரம் சிக்கியது. தொடா்ந்து விசாரிக்கின்றனா்.