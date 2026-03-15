Dinamani
மார்ச் 17 முதல் 22 வரை திமுக வேட்பாளர் நேர்காணல்! - துரைமுருகன்காஸாவில் இஸ்ரேல் தாக்குதல்: கர்ப்பிணி, 2 சிறார்கள் உள்பட 12 பேர் பலி!சிறுபான்மையினரின் ஒற்றுமை தமிழ் நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின்6 மாநில இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு!கேரள தேர்தல் களம்: ஆளும் சிபிஐ 86 இடங்களில் போட்டி! அசாம், கேரளம், புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9இல் வாக்குப்பதிவுதமிழ்நாட்டுக்கு ஏப்.23ஆம் தேதி தேர்தல் மேற்கு வங்கம்: ஏப்ரல் 23, 29 பேரவைத் தேர்தல் அறிவிப்பு 5 மாநில பேரவைத் தேர்தல்: மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை புதுச்சேரிக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்: தேர்தல் ஆணையம் ஒவ்வொரு 2 மணி நேரத்திற்கும் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் தெரிவிக்கப்படும் 5 மாநிலங்களில் மொத்தம் 2.19 லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள்: தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக ஆட்சிமன்றக் குழு திருத்தியமைப்பு! எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு!
/
கரூர்

கரூரில் 228 பயனாளிகளுக்கு இலவச தையல் இயந்திரங்கள்

News image
கோப்புப் படம்
Updated On :15 மார்ச் 2026, 7:15 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கரூரில் 228 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 11.41 லட்சம் மதிப்புடைய விலையில்லா தையல் இயந்திரங்களை கரூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வி.செந்தில்பாலாஜி வழங்கினாா்.

கரூா் அரசு கலைக் கல்லூரியில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத்துறை சாா்பில் சத்தியவாணி முத்து அம்மையாா் நினைவு திட்டத்தின் கீழ் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் 228 பயனாளிகளுக்கு ரூ.11.41 லட்சம் மதிப்பீட்டிலான விலையில்லா தையல் இயந்திரங்களை கரூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வி.செந்தில்பாலாஜி வழங்கினாா்.

பின்னா் அவா் பேசுகையில், மகளிா் நலனில் தனி கவனம் செலுத்தி, அவா்களுக்கு தேவையான திட்டங்கள் என்னென்ன என்பதை கண்டறிந்து அந்த திட்டங்களை முதல்வா் செயல்படுத்தி வருகிறாா். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் கரூா் மாவட்டத்தின் வளா்ச்சிக்கு எத்தனையோ திட்டங்களை முதல்வா் கொடுத்துள்ளாா். கரூா் மாநகராட்சியில் மட்டும் நாம் கணக்கெடுத்தால் ஏறத்தாழ 1150 கோடி ரூபாய் அளவுக்கான வளா்ச்சித் திட்டங்களை முதல்வா் தந்துள்ளாா் என்றாா் செந்தில்பாலாஜி எம்எல்ஏ.

நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கு.விமல்ராஜ், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் ஆா். இளங்கோ (அரவக்குறிச்சி) க.சிவகாமசுந்தரி (கிருஷ்ணராயபுரம்) , கருா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் சத்தியபாலகங்காதரன், மாநகராட்சி மேயா் வெ. கவிதா, துணை மேயா் ப. சரவணன் , மண்டலக் குழு தலைவா்கள் எஸ்.பி. கனகராஜ், ஆா்.எஸ். ராஜா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

99 பேருக்கு விலையில்லா வீட்டுமனைப் பட்டா

மீனவ பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்: கடலூா் ஆட்சியா் வழங்கினாா்

ரூ. 91 கோடி மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகள்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கினாா்

ஏழை பெண்கள் 41 பேருக்கு தையல் இயந்திரங்கள்: முதல்வா் என்.ரங்கசாமி வழங்கினாா்

