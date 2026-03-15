கரூர்

தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமல் மக்கள் குறைதீா்க்கும் கூட்டம் நடைபெறாது

Updated On :15 மார்ச் 2026, 7:16 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்குவந்துள்ளதால் இனி மக்கள் குறைதீா்க்கும் கூட்டம் நடைபெறாது என தெரிவித்துள்ளாா் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான கு.ரவிகுமாா்.

ஏப்.23-இல் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடைபெற உள்ளதால் கரூா் மாவட்டத்தில் தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இதையடுத்து கரூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் தோ்தல் பணியில் ஈடுபடும் தோ்தல் பறக்கும்படை அலுவலா்கள், நிலையான கண்காணிப்புக்குழுவினா் உள்ளிட்டோருக்கு ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்தப்பட்ட வாகனங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி மாலையில் நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் அலுவலா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வாகனத்தை பாா்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியரும், தோ்தல் அலுவலருமான கு.ரவிகுமாா் கூறுகையில், தோ்தல் நடத்தை விதிமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளதால் இனி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் மக்கள் குறைதீா்க்கும், விவசாயிகள் குறைதீா்க்கும் கூட்டம் போன்ற கூட்டங்கள் நடைபெறாது என்றாா் அவா். நிகழ்ச்சியின்போது மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் கே.ஜோஷ்தங்கையா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

தோ்தல் நடத்தை விதிகளால் குறைதீா் கூட்டங்கள் ரத்து

தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமல்: குறைதீா் கூட்டங்கள் ரத்து

பேரவைத் தோ்தல்: வாக்குச்சாவடி அலுவலா்கள், காவல்துறையினருக்கு பயிற்சி

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் முன்னேற்பாடு: ஆட்சியா் ஆலோசனை

