Dinamani
47 ஆண்டுகளாக பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலாக விளங்கிய ஈரான் முற்றிலும் தகர்ப்பு - டிரம்ப்கேரளத்தில் 47 இடங்களுக்கான பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடுஎரிபொருள் தட்டுப்பாடு : இலங்கையில் 4 நாள் வேலை, 3 நாள் விடுமுறை! மக்களவையில் 8 உறுப்பினர்கள் மீதான இடைநீக்கம் ரத்து : அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் முடிவு45,000 மெட்ரிக் டன் எல்பிஜி உடன் ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக குஜராத் வந்தது சிவாலிக் கப்பல்!கரூர் உள்பட 4 மாவட்ட எஸ்.பி.க்கள் மாற்றம்! தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவுமேற்கு வங்க தோ்தல்: பாஜக வேட்பாளா்கள் அறிவிப்பு!
/
கரூர்

குளித்தலை அருகே ஆவணமின்றி கொண்டு சென்ற ரூ.1 லட்சம் பறிமுதல்

குளித்தலை அருகே ஆவணமின்றி கொண்டு சென்ற ரூ.1 லட்சம் பறிமுதல்

News image
Updated On :16 மார்ச் 2026, 7:03 pm

Syndication

தோ்தல் நடத்தை விதிமுறை அமலான நிலையில் கரூா் மாவட்டம் குளித்தலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நிலையான கண்காணிப்புக் குழுவினரின் சோதனையில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு சென்ற ரூ.1 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் ஏப்.23-இல் நடைபெற உள்ள நிலையில் தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை முதல் நடைமுறைக்கு வந்தன. இதையடுத்து வாக்காளா்களுக்கு பரிசுப் பொருள்கள், பணம் வழங்குவதை தடுக்கும் வகையில் கரூா் மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் பறக்கும்படை அலுவலா்கள், நிலையான கண்காணிப்புக் குழுவினா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

இந்நிலையில், கரூா் மாவட்டம் குளித்தலையை அடுத்துள்ள மருதூா் சுங்கச்சாவடியில் நிலையான கண்காணிப்புக்குழு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 11 மணியளவில் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது அவ்வழியாக வந்த காரை மடக்கி சோதனையிட்டபோது திருச்சி மாவட்டம் முசிறியைச் சோ்ந்த ரவிச்சந்திரன் மனைவி சாரதா (55) என்பவரின் கைப்பையில் உரிய ஆவணங்களின்றி ரூ.1 லட்சம் இருப்பது தெரியவந்தது.

மேலும் விசாரணையில் அவா்கள் புதுதில்லியில் இருந்து திருச்சி விமான நிலையத்துக்கு வந்து பின்னா் குடும்பத்துடன் முசிறிக்குச் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

பணத்துக்குரிய ஆவணம் இல்லாததால் குளித்தலை தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரான சாா் ஆட்சியா் சுவாதிஸ்ரீயிடம் ரூ.1. லட்சத்தை நிலையான கண்காணிப்புக்குழுவினா் ஒப்படைத்தனா். அந்தத் தொகை சாா் நிலை கருவூலத்தில் செலுத்தப்பட்டது.

டிரெண்டிங்

கரூரில் அரசு கட்டட சுவா்களில் விளம்பர சுவரொட்டிகள் அகற்றம்

உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ. 2 லட்சம் பறிமுதல்

தமிழகத்தில் அமலுக்கு வந்தது தோ்தல் நடத்தை விதிகள்!

சங்ககிரி நகரில் உடனடியாக அமுலுக்கு வந்த தோ்தல் விதிமுறைகள்: அரசியல் கட்சிகளின் சுவரொட்டிகள், கொடி கம்பங்கள் அகற்றம்

வீடியோக்கள்

”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
வீடியோக்கள்

பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
வீடியோக்கள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு