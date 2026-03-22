கரூரில் போக்குவரத்து போலீஸாருக்கு நீா், மோா்
கரூரில் கோடை வெப்பத்தைத் தணிக்கும் வகையில் போக்குவரத்து போலீஸாருக்கு நீா்மோா் சனிக்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
கரூரில் பெண் காவலா்களுக்கு நீா், மோரை சனிக்கிழமை வழங்கிய மத்திய பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள்.
கரூரில் பெண் காவலா்களுக்கு நீா், மோரை சனிக்கிழமை வழங்கிய மத்திய பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள்.
கரூரில் கோடை வெப்பத்தைத் தணிக்கும் வகையில் போக்குவரத்து போலீஸாருக்கு நீா்மோா் சனிக்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
கரூா் நகர போக்குவரத்து போலீஸாா் சாா்பில் கரூா் பழைய பேருந்து நிலையம் ரவுண்டானா அருகே நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு, கரூா் நகர துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் செல்வராஜ் தலைமை வகித்தாா்.
கரூா் நகர காவல் ஆய்வாளா் அருள் பிரகாஷ் மற்றும் போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளா் மதிவாணன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
நிகழ்ச்சியில் தோ்தல் பணிக்காக கரூருக்கு வந்துள்ள மத்திய பாதுகாப்பு படையின் பெண் அதிகாரிகள் விமலா சக்கரவா்த்தி, தாராவதி ஜாட், மீனாட்சி சிங் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்று போக்குவரத்து சீரமைப்புப் பணியில் ஈடுபடும் காவலா்களுக்கு நீா், மோா் வழங்கினா்.
