குளித்தலை திமுக வேட்பாளா்!
சூரியனூா் அ.சந்திரன்.
Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:34 pm
பெயா்: சூரியனூா் அ.சந்திரன்.
படிப்பு: எம்.ஏ.
பெற்றோா்: அங்கப்பன்-பச்சையம்மாள்.
குடும்பம்: மனைவி கே.திலகவதி, மகள்கள் - ஏ.சி.மிருணாளினி, ஏ.சி. ஸ்ருதிரீனா.
சொந்த ஊா்: சூரியனூா், குளித்தலை, கரூா் மாவட்டம்.
தொழில்: விவசாயம்.
கட்சிப் பதவிகள்: 1998-2008-இல் மாவட்ட பிரதிநிதி. 2003-2008-இல் குளித்தலை ஒன்றிய இளைஞரணி அமைப்பாளா். 2008-2023 வரை குளித்தலை ஒன்றியச் செயலா். 2023 முதல் குளித்தலை கிழக்கு ஒன்றியச் செயலா், 1996-2001, 2001-2006 வரை சூரியனூா் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா்.
