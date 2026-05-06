Dinamani
மே 7-ல் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம்! காங்கிரஸிடம் ஆதரவு கேட்டார் விஜய் : கே.சி. வேணுகோபால்ஆட்சி அமைக்க எடப்பாடியுடன் தவெக பேச்சு: லீமா ரோஸ்தவெகவுக்கு அதிமுக ஆதரவு அளிக்காது: ஓ.எஸ். மணியன் பேட்டிவெற்றி, தோல்விகளைக் கடந்தது கொளத்தூர் உறவு : மு.க. ஸ்டாலின்மாற்றத்தை நிகழ்த்திக் காட்டிய மக்களுக்கு நன்றி : விஜய்நாங்கள் தோற்கவில்லை; முதல்வர் பதவியிலிருந்து விலக மாட்டேன்! மமதாஇந்தியா கூட்டணியை வலுப்படுத்துவேன் : மமதா பானர்ஜி
/
கரூர்

ரூ. 5 ஆயிரம் லஞ்சம்: கரூா் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலா் கைது

கரூரில் பழைய பேருந்துகளுக்கான வரியை குறைக்க ரூ. 5 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்ற கரூா் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலா் தா்மானந்தத்தை ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.

News image

கரூரில் ஊழல் தடுப்பு பிரிவு போலீஸாரால் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்ட வட்டார போக்குவரத்து அலுவலா் தா்மானந்தம்.

Updated On :6 மே 2026, 0:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கரூரில் பழைய பேருந்துகளுக்கான வரியை குறைக்க ரூ. 5 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்ற கரூா் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலா் தா்மானந்தத்தை ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.

கரூா் பசுபதிபாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராஜேந்திரன். தனியாா் பேருந்து உரிமையாளரான இவா் பல்வேறு வழித்தடங்களில் பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறாா். இவரிடம் இருக்கும் பழைய பேருந்துகளுக்கு வரி செலுத்த திங்கள்கிழமை கரூா் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்துக்கு சென்றாா். அப்போது, அங்கிருந்த வட்டார போக்குவரத்து அலுவலா் தா்மானந்தம், பேருந்துகளுக்கு வரியை குறைத்து, மதிப்பீடு சான்றிதழ் தர வேண்டுமென்றால் ரூ. 5 ஆயிரம் லஞ்சமாக கொடுக்க வேண்டும் எனக் கூறினாராம். ஆனால், லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத ராஜேந்திரன் இதுதொடா்பாக கரூா் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு டிஎஸ்பி ஆம்புரோஸிடம் புகாா் அளித்தாா்.

போலீஸாா் அளித்த ரசாயன பவுடா் தடவிய ரூபாய் நோட்டுகளை ராஜேந்திரன் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 6.30 மணிக்கு கரூா் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திலிருந்த வட்டார போக்குவரத்து அலுவலா் தா்மானந்தத்திடம் கொடுத்தபோது, அங்கு மறைந்திருந்த ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு டிஎஸ்பி ஆம்புரோஸ் தலைமையிலான போலீஸாா், தா்மானந்தத்தை கையும், களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனா். தொடா்ந்து அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

ட்ரோன் இறக்குமதிக்கு லஞ்சம்: 2 பேரை கைது செய்தது சிபிஐ!

ட்ரோன் இறக்குமதிக்கு லஞ்சம்: 2 பேரை கைது செய்தது சிபிஐ!

செம்மரக்கட்டைகள் விற்பனை செய்ய ஒப்புதல் சான்றிதழ் அளிக்க ரூ.50,000 லஞ்சம்: வனச்சரக அலுவலா் கைது

செம்மரக்கட்டைகள் விற்பனை செய்ய ஒப்புதல் சான்றிதழ் அளிக்க ரூ.50,000 லஞ்சம்: வனச்சரக அலுவலா் கைது

ரூ.7ஆயிரம் லஞ்சம்: காவல் உதவி ஆய்வாளா் கைது

ரூ.7ஆயிரம் லஞ்சம்: காவல் உதவி ஆய்வாளா் கைது

லஞ்சம்: கிராம நிா்வாக அலுவலா், தரகா் கைது

லஞ்சம்: கிராம நிா்வாக அலுவலா், தரகா் கைது

வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
வீடியோக்கள்

கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
வீடியோக்கள்

தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு