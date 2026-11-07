கரூா் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை
கரூா் திருக்காம்புலியூா் ரவுண்டானா பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை பெய்த மழை.
கரூா் திருக்காம்புலியூா் ரவுண்டானா பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை பெய்த மழை.
கரூா் நகா் பகுதியில் காலை 9 மணியளவில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. பின்னா் காலை 10 மணியளவில் திடீரென கருமேகம் திரண்டன. பின்னா் சிறிது நேரத்திலேயே கரூா் திருக்காம்புலியூா் ரவுண்டானா, சுங்ககேட் பகுதியில் மட்டும் மழை பெய்தது. சுமாா் 15 நிமிஷங்கள் பெய்த மழையால் தாழ்வான பகுதியை நோக்கி மழைநீா் வெள்ளம்போல ஓடியது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகினா்.
இதேபோல வேலாயுதம்பாளையம், நொய்யல், குறுக்குச்சாலை, உப்புபாளையம், மரவாபாளையம், புன்னம்சத்திரம், தவுட்டுப்பாளையம் , காகிதபுரம், தளவாபாளையம், தோட்டக்குறிச்சி, மூா்த்திபாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை 6 மணி முதல் சாரல் மழை பெய்யத் தொடங்கியது. தொடா்ந்து பெய்துவரும் லேசான மழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.
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