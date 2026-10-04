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செங்கோட்டை விரைவு ரயில் இன்று கரூா் வரை மட்டுமே இயக்கம்!

பராமரிப்புப் பணிகளின் காரணமாக, செங்கோட்டை-ஈரோடு விரைவு ரயில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கரூா் ரயில் நிலையம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என்று சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

ஓணம் பண்டிகை

ரயில்

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பராமரிப்புப் பணிகளின் காரணமாக, செங்கோட்டை-ஈரோடு விரைவு ரயில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கரூா் ரயில் நிலையம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என்று சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுதொடா்பாக சனிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு: கரூரை அடுத்த புகழூா் மூா்த்திபாளையம் ரயில் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால், செங்கோட்டையிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 5.20 மணிக்கு புறப்படும் செங்கோட்டை - ஈரோடு விரைவு ரயில், மதுரை, திண்டுக்கல் வழியாக கரூா் ரயில் நிலையம் வரை மட்டும் இயக்கப்படும்.

பராமரிப்பு பணிகளுக்கு பிறகு, இந்த ரயில் கரூரிலிருந்து ஈரோடு ரயில் நிலையத்துக்கு இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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