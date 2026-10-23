கரூரில் கூட்டுறவுத் துறை ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
கரூா் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் மண்டல இணைப்பதிவாளா் அலுவலகம் முன் வெள்ளிக்கிழமை கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட கூட்டுறவுத்துறை ஊழியா் சங்கத்தினா்.
கரூரில், தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவுத்துறை ஊழியா் சங்கத்தினா் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
கரூா் கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப்பதிவாளா் அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் கா.சதீஸ்குமாா் தலைமை வகித்தாா். செயலா் இரா.விஜி கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினாா்.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்க மாநில துணைத்தலைவா் மு.செல்வராணி, மாவட்டச் செயலா் பொன்.ஜெயராம், தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறை நிா்வாக ஊழியா் சங்க மாநில பொருளாளா் கண்ணன் ஆகியோா் போராட்டத்தை விளக்கிப் பேசினா்.
கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் தன்னாட்சி உரிமை மறுப்பு, துணை விதிகளுக்கு முரணான ஆணைகள் இருப்பது களையப்பட வேண்டும், தரமற்ற வெங்காயம் கொள்முதல் செய்யப்படுவதால் 15 சதவீதத்திற்கும் மேலான வெங்காயம் அழுகிவிடுவதால் தரமற்ற வெங்காயம் கொள்முதல் செய்வதை கைவிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் கூட்டுறவுத்துறை ஊழியா்கள் திரளாக பங்கேற்றனா்.
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