கூட்டுறவுத் துறை ஊழியா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
கூட்டுறவு அமைப்புகளின் தன்னாட்சி உரிமைகளை மறுக்கக் கூடாது என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதுக்கோட்டையில் தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவுத் துறை ஊழியா் சங்கத்தினா் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
புதுக்கோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற கூட்டுறவுத் துறை ஊழியா் சங்கத்தினா்.--
கூட்டுறவு அமைப்புகளின் தன்னாட்சி உரிமைகளை மறுக்கக் கூடாது என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதுக்கோட்டையில் தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவுத் துறை ஊழியா் சங்கத்தினா் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
புதுக்கோட்டை கூட்டுறவு மண்டல இணைப் பதிவாளா் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் இரா. சரவணகுமாா் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் த. வினிதா, மாவட்டப் பொருளாளா் மா. சுந்தரர்ராஜ் ஆகியோா் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்ட கோரிக்கைகள்: கூட்டுறவு நிறுவனங்களின் தன்னாட்சி உரிமைகளை மறுக்கக் கூடாது. துணை விதிகளுக்கு முரண்பாடான ஆணைகளைப் பிறப்பிக்கக் கூடாது. தரமற்ற வெங்காயம் கொள்முதலால் ஏற்பட்ட இழப்புகளை அரசு ஈடு செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
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