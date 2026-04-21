சட்டப்பேரவைத் பொதுத்தோ்தலுக்கான வாக்குப் பதிவின்போது, வாக்குச்சாவடிகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள அடிப்படை வசதிகளை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய ஆணையா் எஸ். கோவிந்தராஜ் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு, வாக்குச்சாவடிகளில் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்கள் எவ்வித சிரமமின்றி வாக்களிக்க ஏதுவாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள அடிப்படை வசதிகள் குறித்து, புது தில்லியிலிருந்து வந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய ஆணையா் எஸ். கோவிந்தராஜ் ஆய்வு மேற்கொண்டு, மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்கள் வாக்களிக்க ஏதுவாக சாய்வுதளம், குடிநீா், கழிப்பிட வசதி சக்கர நாற்காலி, அதற்கான தன்னாா்வலா் உள்ளிட்ட வசதிகள் தேவைப்பட்டால், இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள சக்சம் எனும் கைப்பேசி செயலி மூலம் தொடா்பு கொண்டு பயன்பெறலாம். இந்த விவரத்தை, மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் கொண்டுசோ்க்கவும், இம் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் மாற்றுத்திறனாளிகள் எவ்வித சிரமமின்றி வாக்களிக்கத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளை விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வின்போது பெரம்பலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் மு. அனிதா, மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் சீனிவாசன், வட்டாட்சியா் சத்தியமூா்த்தி ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
