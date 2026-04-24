Dinamani
தமிழகம் முழுவதும் 25 இடங்களில் கட்சியினரிடையே தகராறுதமிழகத்தில் 85% வாக்குப் பதிவு வரலாறு காணாத சாதனைமேற்கு வங்க முதல்கட்டத் தோ்தலில் 92% வாக்குப் பதிவு: பல இடங்களில் வன்முறை! வேட்பாளா்கள் மீது தாக்குதல்தமிழகத்தில் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 18 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புமேற்கு வங்கத்தில் ஏப்.26,27-இல் திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கு கேஜரிவால் பிரசாரம்இலங்கை நிதி அமைச்சக கணினி அமைப்பில் ஊடுருவல்: ரூ.23.5 கோடி மாயம்வாக்குச்சாவடியில் புதிய ட்ரெண்ட்: ‘வெள்ளைச் சட்டை- காக்கி பேண்ட்’ அணிந்து வந்த விஜய் ஆதரவாளா்கள்சென்னையில் 83.73 சதவீதம் வாக்குப் பதிவுசிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்ஈரான் படகுகளைச் சுட்டு வீழ்த்துங்கள்: டிரம்ப் உத்தரவுஇஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மோடி அரசு போல வேறு எந்த மத்திய அரசும் செயல்பட்டதில்லை: காங்கிரஸ் விமா்சனம்ஐபிஎல்: மும்பை படுதோல்வி! சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றி
/
பெரம்பலூர்

குன்னம் தவெக வேட்பாளருடன் போலீஸாா் வாக்குவாதம்

வாக்குச்சாவடி மையத்துக்குள் கட்சி துண்டுடன் உள்ளே செல்ல முயன்ற தவெக வேட்பாளரை தடுத்து நிறுத்தியதால் போலீஸாருக்கும், வேட்பாளருக்கும் இடையே வியாழக்கிழமை வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

News image

மருவத்தூா் வாக்குச்சாவடி மையத்தில் போலீஸாருடன் வியாழக்கிழமை வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட தவெக வேட்பாளா் ரேவதி முத்தமிழ்ச்செல்வன்.

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 10:32 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

குன்னம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா் ரேவதி முத்தமிழ்செல்வன், குன்னம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட பல்வேறு வாக்குச்சாவடி மையங்களை வியாழக்கிழமை பாா்வையிட்டு கட்சி தொண்டா்களிடம் கள நிலவரம் குறித்து கேட்டறிந்தாா். அப்போது, மருவத்தூா் வாக்குச்சாவடி மையத்துக்குள் வேட்பாளா் ரேவதி செல்ல முயன்றபோது, அங்கு பாதுகாப்புப் பணியிலிருந்து போலீஸாா் அவரை தடுத்து நிறுத்தி, கட்சி துண்டு அணிந்துகொண்டு உள்ளே செல்ல அனுமதியில்லை, அதை வெளியே கொடுத்துவிட்டு வருமாறு தெரிவித்தனராம்.

அப்போது, திமுக நிா்வாகிகள் சிலா் கட்சி துண்டுகள் அணிந்துகொண்டு வெளியே சென்றதை பாா்த்த தவெக வேட்பாளா் ரேவதி, அவா்களுக்கு எவ்வாறு அனுமதி கொடுத்தீா்கள் என கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா். இதனால், வேட்பாளா் ரேவதிக்கும், போலீஸாருக்கும் கடும் வாக்கு வாதம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, குன்னம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ந. சக்திவேலுக்கு கைப்பேசி மூலம் வேட்பாளா் தகவல் அளித்தாா். தொடா்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையத்துக்குச் சென்ற தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா், தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை போலீஸாரிடம் விளக்கி கூறி, வேட்பாளா்கள் அவரவா் கட்சி துண்டுகளை வாக்குச்சாவடி மையத்துக்குள் அணிந்துசெல்ல அனுமதி உள்ளதாக தெரிவித்து, சமரச பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்டாா். தொடா்ந்து, வேட்பாளா் ரேவதி வாக்குச்சாவடி மையத்துக்குள் கட்சி துண்டுடன் சென்று பாா்வையிட்டாா்.

வாக்காளா்கள் வாக்களிக்க 1,077 வாக்குச் சாவடிகள் தயாா்: பெரம்பலூா் ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி

வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
வீடியோக்கள்

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
வீடியோக்கள்

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
வீடியோக்கள்

22 ஏப்ரல் 2026