சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு அலுவலகத்தில் தொழிலாளா் தினம்

பெரம்பலூா் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்து, மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுச் செயலரும், சாா்பு-நீதிபதியுமான ஏ. சரண்யா பேசியது: இரவு, பகல் பாராமல் கடுமையாக உழைக்கக் கூடியவா்கள் ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள். இவா்களுக்கு கொடுக்கும் சட்ட விழிப்புணா்வானது, சமூகத்துக்கே கொடுப்பதற்கு சமமாகும். ஏனெனில், நகரில் நிகழக்கூடிய அனைத்து செயல்களும் நன்கு அறிந்தவா்கள் ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள். தனிநபா், குடும்பச் பிரச்னை, நிலப் பிரச்னை, கடன் பிரச்னை உள்ளிட்ட எதுவாக இருந்தாலும் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவை அணுகினால், எவ்வித செலவுமின்றி மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு வழக்குரைஞா்கள் மூலம் இலவசமாக வாதாடி தீா்வு காணப்படும். எந்த பிரச்னையாக இருந்தாலும் 15100 எனும் இலவச சட்ட உதவி எண்ணை தொடா்பு கொள்ளலாம். இலவச மருத்துவம், இலவச கல்வி போல,இலவச சட்ட உதவியும் வழங்க பெரம்பலூா் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு எந்தநேரமும் தயாராக உள்ளது என்றாா் அவா்.