அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் குடிநீா் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும்
துணை சுகாதார நிலையங்களில் நோயாளிகள், பொதுமக்களுக்கு குடிநீா் வசதி ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
பெரம்பலூா் நகராட்சிக்குள்பட்ட அரணாரை, குரும்பலூா் பேரூராட்சிக்குள்பட்ட பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் லாடபுரம் ஊராட்சியில் கட்டப்படும் துணை சுகாதார நிலையத்தை சனிக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்ட ஆட்சியா் மேலும் கூறியதாவது:
பெரம்பலூா் வட்டாரத்தில் செயல்பட்டு வரும் 8 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மாதத்துக்கு சுமாா் 36,196 வெளிநோயாளிகளும், 2 சுகாதார மற்றும் நல்வாழ்வு மையங்கள் மூலம் மாதம்தோறும் சுமாா் 9,173 வெளிநோயாளிகளும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா். மேலும், 13 துணை சுகாதார நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
அரணாரை நகா்ப்புற அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் 2021-22-இல் ரூ. 25 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டதாகும். இந்த அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பொதுமக்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்தும், மருந்து, மாத்திரைகள் இருப்பு குறித்தும், மனிதவள நிலை, பணி நேரம், வெளிநோயாளி பதிவேடுகள் மற்றும் உள்நோயாளி வாா்டுகள் ஆகியவை குறித்தும் மாவட்ட ஆட்சியா் பாா்வையிட்ட ஆய்வு செய்தாா்.
துணை சுகாதார நிலையத்துக்கு வரும் பொதுமக்களுக்கு குடிநீா் வசதி ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். இதற்கு தேவையான முன்மொழிவுகள், விவரங்களை மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் சமா்ப்பிக்க வேண்டும். கல்பாடி துணை சுகாதார நிலையம் மற்றும் குரும்பலூா் துணை சுகாதார நிலையம் தலா ரூ. 20 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்து, கடந்த 5.11.2024 முதல் செயல்பட்டு வருகிறது.
வட்டார பொது சுகாதார கட்டடம் ரூ. 54.75 லட்சம் மதிப்பீட்டிலும், சாமியப்பா நகரிலும், பெரம்பலூா் தெற்கு பகுதியிலும் தலா ரூ. 45 லட்சம் மதிப்பீட்டில் துணை சுகாதார நிலையங்களுக்கான கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன என்றாா் ஆட்சியா்.
இந்த ஆய்வின்போது, வட்டாட்சியா் பாலசுப்பிரமணியன், அரணாரை ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருத்துவ அலுவலா் சியமளா, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் செந்தில்குமாா் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.