Dinamani
இல்லத்தரசிகள் மாத ஊதிய மதிப்பு ரூ.30,000! சாலை விபத்து வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம்சூலூர் சிறுமி பாலியல் கொலை: கைதான இருவருக்கும் குற்றப்பத்திரிகை நகல் வழங்கல்!திருச்செந்தூர் -நெல்லை பயணிகள் ரயில் சேவை 3 நாள்களுக்கு ரத்து!கரூர் சம்பவம்: காவல் ஆய்வாளர் உள்பட 10 பேரிடம் சிபிஐ விசாரணை!
/
பெரம்பலூர்

தேசிய பாரா நீச்சல் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற அரசுப் பள்ளி மாணவருக்கு ஆட்சியா் பாராட்டு

தேசிய அளவிலான பாரா நீச்சல் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற மாணவன் ஜீவாவை சனிக்கிழமை பாராட்டிய பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் ஷரண்யா அறி.

News image

தேசிய அளவிலான பாரா நீச்சல் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற மாணவன் ஜீவாவை சனிக்கிழமை பாராட்டிய பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் ஷரண்யா அறி.

Updated On :12 ஜூன் 2026, 2:54 am IST

Syndication

தேசிய அளவிலான பாரா நீச்சல் போட்டியில் பதக்கங்கள் வென்ற அரசுப் பள்ளி மாணவரை பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் ஷரண்யா அறி வியாழக்கிழமை பாராட்டி, வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.

26-ஆவது ஜூனியா் மற்றும் சப்- ஜூனியருக்கான தேசிய அளவிலான பாரா நீச்சல் போட்டிகள் கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூருவில் ஜூன் 8 முதல் 10- ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. இப் போட்டிகளில் பெரம்பலூா் மாவட்டம், குன்னம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் பிளஸ் 2 பயிலும் மாணவா் ஜீவா 50 மீட்டா் போட்டியில் தங்கப் பதக்கமும், 50 மீட்டா் பிரீ ஸ்டைல் போட்டியில் தங்கப் பதக்கமும், 50 மீட்டா் ப்ரீஸ்டோக் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கமும் பெற்றாா்.

இதையடுத்து, பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற மாணவா் ஜீவாவை, மாவட்ட ஆட்சியா் ஷரண்யா அறி வியாழக்கிழமை பாராட்டி பரிசுகள் வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.

நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞா் நலன் அலுவலா் இரா. பொற்கொடி, நீச்சல் பயிற்றுநா் முனியப்பன், பள்ளித் தலைமை ஆசிரியை முருகேஸ்வரி, மாவட்ட பாரா விளையாட்டு சங்கத் தலைவா்கள் ராமலிங்கம், கலைச்செல்வன் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.

தேசிய அளவிலான பாரா நீச்சல் போட்டியில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற மாணவா் ஜீவா, பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள டாக்டா் எம்.ஜி.ஆா் விளையாட்டு அரங்கத்தில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் நீச்சல் குளத்தில் பயிற்சி பெற்றவா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்புடையது

நூத்தப்பூரில் மக்கள் தொடா்புத் திட்ட முகாம்: ரூ. 1.34 கோடி மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள்

நூத்தப்பூரில் மக்கள் தொடா்புத் திட்ட முகாம்: ரூ. 1.34 கோடி மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள்

சாலை விபத்துகளை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை: ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

சாலை விபத்துகளை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை: ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

பாரா தடகளப் போட்டி: பதக்கம் வென்ற வீரா்களுக்கு பாராட்டு விழா

பாரா தடகளப் போட்டி: பதக்கம் வென்ற வீரா்களுக்கு பாராட்டு விழா

பெரம்பலூா் ஆட்சியராக ஷரண்யா அரி பொறுப்பேற்பு

பெரம்பலூா் ஆட்சியராக ஷரண்யா அரி பொறுப்பேற்பு

விடியோக்கள்

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!